Verleihung des Fallersleben-Rings abgesagt

Fallersleben

Die Veranstaltung zur Verleihung des Fallersleben-Rings im Hoffmannhaus muss kurzfristig abgesagt werden. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist bittet alle 120 geladenen Gäste und die Öffentlichkeit um Verständnis.

Seit 70 Jahren aktiv

Der Ortsrat Fallersleben-Sülfeld verleiht in zweijährigem Rhythmus als Ehrengabe für außerordentliches Engagement den „Hoffmann von Fallersleben-Ring“. Es ist ein Unikat aus Gold. Jury und Ortsrat hatten sich 2021 für Dieter Jabczynski ausgesprochen. Er ist seit 70 Jahren außerordentlich stark im Sport engagiert und hat sich auch darüber hinaus für das Gemeinwohl eingesetzt. Wegen eines Krankenhausaufenthaltes ist es Dieter Jabczynski allerdings nicht möglich, die Ehrengabe am Tag der Deutschen Einheit entgegenzunehmen. Die Festveranstaltung, die am 3. Oktober u 16 Uhr im Hoffmannhaus stattfinden sollte, wird auf eine noch unbestimmte Zeit verschoben.

