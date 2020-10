Verkehrskontrollen in Fallersleben: Polizei stellt 27 Verstöße fest

Fallersleben

Großkampftag für die Wolfsburger Polizei: In Fallersleben kontrollierten die Ordnungshüter am Dienstag an gleich vier Stellen über 100 Kraftfahrzeugführer. Dabei stellten sie gleich 27 Verstöße fest.

Die gezielten Verkehrskontrollen fanden von 10 bis 18 Uhr im Bereich des Wolfsburger Stadtteils Fallersleben statt. Die Beamten postierten sich dabei auf der Hafenstraße, der Kreisstraße 114, der Wolfsburger Landstraße und der Erich-Netzeband-Straße – und verteilten reichlich Verwarngelder.

Denn von den 100 kontrollierten Fahrzeugführern begingen ganze 27 Verkehrsordnungswidrigkeiten. „Überwiegend handelte es sich dabei um nichtangeschnallte Insassen oder Fahrer, die durch das Telefonieren mit einem Mobiltelefon abgelenkt waren", so Einsatzleiter Maximilian Möller von der Polizei Fallersleben.

Polizei zieht berauschten Polo-Fahrer aus dem Verkehr

Aber auch ein Fall von Fahren unter Drogeneinfluss fand sich unter den Verstößen. Ein 28 Jahre alter Polo-Fahrer aus Wolfsburg wurde um 12.45 Uhr berauscht aus dem Verkehr gezogen. Ein Drogentest des Fahrers fiel positiv auf THC aus, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten. Daher wurde dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

