Hattorf

Nach einem Jahr Testlauf steht das Ergebnis sowohl für die Verwaltung als auch für die Anlieger fest: Die teilweise Sperrung des Buchenberges in Hattorf und die Einrichtung der sogenannten unechten Einbahnstraße haben sich bewährt. Kontrollen der Polizei und des Ordnungsamtes hätten ergeben, dass vor allem die einstigen morgendlichen Pendlerströme wegen des Stoppschildes in Höhe Friedhof ausbleiben.

Wie Axel Piepers, Chef der Wolfsburger Bürgerdienste, am Mittwoch dem Ortsrat Hattorf-Heiligendorf mitteilte, sei die Prüfungsphase abgeschlossen. „Die jetzige Regelung hat sich bewährt und bleibt bestehen“, sagte Piepers.

Die Straße wurde seit langer Zeit von Pendlern als Abkürzung missbraucht.

Darüber freute sich auch Anliegerin Judith Kühnas, die nicht unerheblichen Anteil daran hat, dass im Buchenberg eine veränderte Verkehrsführung realisiert worden ist. Denn die Straße wurde seit langer Zeit von Pendlern als Abkürzung missbraucht.

Zudem nutzten die Herrschaften die Verbindung zwischen Krugstraße und L 294, um die Ampelanlage an der Peripherie Hattorf zu umgehen. „Die Situation ist wesentlich besser geworden“, berichtete Kühnas in der Einwohnerfragestunde. Und auf Nachfrage von Andreas Popihn (PUG) sind offenbar auch die Bedenken wegen anfänglicher Schleichwege über Reitbahn und Buchenbergtwetje vom Tisch. „Uns sind in dieser Hinsicht keine Klagen bekannt“, erklärte Axel Piepers.

So sieht die Verkehrs-Neuregelung am Buchenberg in Hattorf aus. Quelle: Burkhard Heuer

Der Geschäftsbereichsleiter führte die Verbesserungen im Buchenberg allerdings nicht allein auf die neue Verkehrsregelung zurück, sondern auch auf bessere Bedingungen für Pendler durch den dreistreifigen Ausbau der Autobahn. Während vor der teilweisen Sperrung täglich rund 200 Fahrzeuge den Buchenberg passierten, habe die Zahl erheblich abgenommen. Genaue neue Zählungen allerdings legte Piepers nicht vor.

Der Ortsrat hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht

Der Ortsrat kommentierte den Abschluss der Testphase positiv, wenngleich PUG-Fraktionssprecher Detlef Barth sich noch mehr Details über den Langzeitversuch gewünscht hätte. „Der Ortsrat hat sich damals die Entscheidung nicht leicht gemacht, nun kann man von einem Erfolg sprechen“, sagte Barth. Für CDU-Fraktionschef Joachim Rustenbeck ist damit „endlich ein leidiges Thema vom Tisch“.

Gänzlich aufatmen in Sachen Fahrzeugverkehr kann man allerdings dennoch nicht in Hattorf. Mittlerweile gibt es Probleme mit schwerem Lastwagenverkehr in der Straße „Am Brudersteg“. Hier wird offenbar eine Baustelle über eine nur unzureichend befestigte Straße beliefert. Der Ortsrat beschloss einen interfraktionellen Antrag, dass an der Ecke „Am Sportplatz“ umgehend ein Lkw-Durchfahrtsverbotsschild aufgestellt werden sollte.

Von Burkhard Heuer