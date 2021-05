Ehmen

Selten hat man die Mitglieder des Ortsrates Ehmen-Mörse so in Rage gesehen: Es war sogar die Rede von einer klein-kriminellen Szene, die keinerlei Rücksicht zeige, wenn es um den Erhalt wichtiger Gemeinschaftseinrichtungen gehe. Mitglieder aller Fraktionen waren stocksauer über den kürzlich festgestellten wiederholten Vandalismus im sogenannten „Grünen Klassenzimmer“, einer Natur-Erkundungseinrichtung am Rande der Neubausiedlung im Ehmer Kerksiek.

Dort hatten im April mal wieder Unbekannte randaliert: Hinweisschilder wurden abgerissen, Bänke zerstört, ein Weidentunnel, der nach akribischer Arbeit besonders für die Kinder aus Schulklassen und Kitas ein besonderer Spaß war, wurde niedergetrampelt. Der BUND als Initiator und Betreuer der Anlage zog resignierend Konsequenzen. Man werde die Schäden nicht mehr reparieren. Es lohne sich einfach nicht mehr, hieß es. „Heute wird es aufgebaut zum Wohle der Gemeinschaft, morgen ist wieder alles zunichte gemacht“, sagten damals Peter Bronold vom BUND der WAZ.

Demolierte Bänke im Grünen Klassenzimmer. Quelle: Roland Hermstein

Es waren Worte, die offenbar vielen zum Herzen gingen. Auch den Mitgliedern des Ortsrates quer durch die Parteien-Landschaft. SPD-Fraktionssprecher Ingolf Viereck zeigte Verständnis dafür, dass die Betreuer nach so vielen Rückschlägen in ihrer Arbeit letztlich „die Faxen dicke“ hätten. „Hier wird ehrenamtliches Engagement mit Füßen getreten.“ Gleichzeitig aber richtete er sich an die Bevölkerung, an eventuelle Augenzeugen: „Macht bitte den Mund auf, zeigt Zivilcourage und benennt die Rabauken“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Lesen Sie auch Kästorf: Ärger um Alkoholexzesse und Randale in alter Holzhütte

PUG-Sprecher und stellvertretender Ortsbürgermeister Frank Hocke berief sich auf Informationen aus der Bevölkerung und sprach sogar von einer „Kiffer-Ecke“, die das sogenannte Grüne Klassenzimmer und den direkt verbundenen Skater-Park betreffe. „Wir sind alle insgesamt ein bisschen ratlos“, sagte Hocke. Polizeikontrollen seien ebenso unwirksam geblieben wie Dialog-Versuche mit den Jugendlichen. Nach Ansicht des PUG-Sprechers kämen die Übeltäter offenbar nicht aus der näheren Umgebung, sondern reisten vermutlich von außerhalb an. Den BUND als direkt Betroffenen würde Hocke gern motivieren, doch noch nachträglich Anzeige zu erstatten. „Ob erfolgreich oder nicht.“

Auf alle Fälle hat sich der Ortsrat schon mal für das „Grüne Klassenzimmer engagiert. Aus den Verfügungsmitteln des Ortsrates sollen 500 Euro an den BUND gehen, die eventuell für den Wiederaufbau der beschädigten Einrichtungen eingesetzt werden könnten.

Von Burkhard Heuer