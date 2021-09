Sandkamp

Sandkamp stöhnt seit Jahren über starken Durchgangsverkehr. Bewohner befürchten, dass der noch zunimmt. Wenn Volkswagen das Mega-Projekt „Campus Sandkamp“ in den nächsten Jahren umsetzt, das viele neue Arbeitsplätze schafft. Die Bürgerinitiative „Stellfelder Straße“ befürchtet einen Verkehrskollaps. Damit der nicht kommt, spricht sie am Mittwoch mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs darüber.

Wolfgang Lücke kämpft schon seit zig Jahren für eine Verkehrsberuhigung auf der Stellfelder Straße. Sein Lösungsvorschlag: „Tempo 30 auf der gesamten Strecke“, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative. Das wollen die Bewohner schon lange, doch nichts sei bislang passiert.

Noch mehr Verkehr durch „Campus Sandkamp“?

Es ist zwar eine Zufahrt zu den VW-Parkplätzen am Tor Sandkamp entstanden, die Entlastung bringen sollte. Doch nicht alle Autofahrer nutzen sie. Vor allem VW-Mitarbeiter fahren nach wie vor durchs Dorf. In Berufsverkehr-Stoßzeiten geht dann nichts mehr. Kommt dann noch das neue Entwicklungszentrum von VW, das neue Arbeitsplätze schafft und damit für noch mehr Pendler sorgt, verschärfe sich die schon kritische Situation noch. „Dann kollabieren wir“, ist Lücke überzeugt.

Damit es nicht so weit kommt, sucht die Bürgerinitiative das Gespräch mit dem OB. Um das Problem zu schildern, aber auch um Forderungen zu stellen. Dazu gehört neben Tempo 30, dass Sandkamp mit in die aktuell laufenden Campus-Planungen eingebunden wird. Und dass Dorf soll in die Lärmschutzmaßnahmen der Stadt aufgenommen werden, so Lücke.

Garippo fordert Tempo 30

Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo stehe voll hinter der Bürgerinitiative: „Wir teilen die gleiche Meinung.“ Auch er möchte Sandkamp durch das VW-Projekt nicht noch mehr Verkehr und Lärm zumuten. Sei das nicht bereits im Vorfeld geklärt, werde er dem Campus „nicht zustimmen“. Auch Garippo wünscht sich Tempo 30 auf der Stellfelder Straße. Am liebsten auf der kompletten Strecke. Mindestens aber an östlicher und westlicher Seite.

Francescantonio Garippo, Ortsbürgermeister von Sandkamp: Er teilt die Meinung der Bürgerinitiative. Quelle: privat

Er habe aus der Vergangenheit gelernt: „Früher wurde zuerst gebaut und man hat erst später die Folgen gesehen.“ Das dürfe nicht wieder passieren. Deshalb wünscht sich der SPD-Politiker eine gut durchdachte und zukunftsfähige Lösung für die Stellfelder Straße – die das gesamte Dorf aufwerte.

Außer einer neuen Bushaltestelle sei in den vergangen 50 Jahren auf der viel befahrenen Durchgangsstrecke nichts gemacht worden. Eine Sanierung sei dringend nötig und auch für 2023 geplant. Es gehe aber nicht nur um neuen Belag und ähnliches. „Man sollte die Chance für eine komplette Umgestaltung nutzen“, schlägt Garippo vor.

Bäume pflanzen, Parkbuchten schaffen. Das entschleunige nicht nur den Verkehr, sondern halte vielleicht Autofahrer ab, durch Sandkamp zu fahren und die Umgehungsstrecke zu nutzen. Und: Solche Maßnahmen werten den Bereich optisch auf. Ein wichtiger Beitrag zur Dorfverschönerung, meint Garippo.

Von Sylvia Telge