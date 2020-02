Unklarheiten um Clara: Wann feiert die Herzogin Geburtstag?

Fallersleben

Wann wurde Herzogin Clara geboren: 1518, 1520 oder 1521? Die Wissenschaft ist sich nicht einig, für die Fallersleber ist die Frage aber dringend. Denn sie wollen den 500. Geburtstag der Adelsdame feiern, die gut zwanzig Jahre ihres Lebens in Fallersleben lebte und wirkte.

Immerhin Monat und Tag der Geburt stehen fest: An einem 13. Dezember soll die spätere Herzogin Clara (auch Klara von Sachsen-Lauenburg genannt) das Licht der Welt erblickt haben. Doch in den herrschaftlichen Familien sei damals nur die Geburt eines Jungen offiziell festgehalten, erklärt Fallerslebens Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. „Aber bei Mädchen hat man das nicht gemacht – nur in England, wo Frauen schon im Mittelalter regierten.“

Zwei Töchter in einem Jahr? „Sportlich!“

Auch die gebürtige Fallersleberin Sarah Grußendorf, die ihre Bachelorarbeit über die Herzogin geschrieben hat, kann die Frage nicht ganz aufklären. „In meiner Arbeit habe ich mich auf das Braunschweigische Biographische Lexikon berufen und als Geburtsjahr 1521 genannt.“ Trotzdem habe sie noch Zweifel: Claras jüngere Schwester Sophie sei schließlich auch 1521 zur Welt gekommen, soweit das bekannt sei. Und zwei Geburten in einem Jahr seien zwar möglich, aber „sportlich“, wie Grußendorf es ausdrückt.

Universität Göttingen soll neue Erkenntnisse bringen

Um der Sache noch auf den Grund zu kommen, hat eine Herzogin-Clara-Arbeitsgruppe aus Wolfsburg und Gifhorn jetzt sogar die Universität Göttingen beauftragt, nochmal nachzuforschen. Das Ergebnis steht noch aus.

Dieselbe AG hat sich vor einigen Jahren übrigens auch schon festlegen müssen: Die Clara-Forscher richteten einen Radweg mit Infotafeln über die Herzogin ein – und datierten die Geburt auf 1518. „Gegen den Widerstand einer Gifhorner Historikerin“, erinnert sich Weist. Aber man habe ja mit der Radweg-Einweihung nicht ewig warten können.

Clara – ein feministisches Vorbild

Für die Klärung der großen Geburtstagsfrage setzen sich neben Historikern und Hobby-Forschern auch die Gleichstellungsbeauftragten aus Gifhorn und Wolfsburg ein. „Weil Clara als relativ junge Frau viel Verantwortung übernommen hat“, erklärt Bärbel Weist das feministische Interesse. Clara habe zum Beispiel eine Münzordnung aufgestellt, um das Bezahlsystem zu vereinheitlichen. Außerdem habe sie sich für Bildung eingesetzt und Märkte gefördert, was natürlich die Wirtschaft vor Ort ankurbelte.

Immerhin, diese Marktförderung wird in diesem Jahr auf jeden Fall gefeiert, Geburtstag hin oder her: Am Sonntag, 24. Mai, findet rund ums Fallersleber Schloss wieder der „ Kräutermarkt“ statt.

Kräutermarkt am Schloss Der Kräutermarkt in Erinnerung an Herzogin Clara findet in jedem Fall auch in diesem Jahr wieder statt, und zwar am Sonntag, 24. Mai. Von 10 bis 17 Uhr gibt es im Schlosshof und rund herum alles, was mit Kräutern zu tun hat: Gewürze, Kräuterseife, Kräuter-Kekse, Kräuter-Essig, getrocknete Kräuter, Kräuterkissen, Pflanzen, Kräuterbonbons und vieles mehr. Auch Kinderprogramm und Speisen und Getränke erwarten die Besucher.

Von Frederike Müller