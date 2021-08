Mörse

Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der in Mörse einen Radfahren (48) angefahren hat und abgehauen ist. Der 48-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer, Passanten leisteten erste Hilfe. Die Polizei ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonntagabend zwischen 19.40 und 20 Uhr auf der Salzwedeler Straße/ Ecke Herzbergweg. „Da der eine Unfallbeteiligte schwer verletzt im Klinikum liegt, kam der Sachverhalt erst am Donnerstag bei der Polizei zur Anzeige“, erklärt Polizeisprecher Thomas Figge.

Passanten fanden den Verletzten und leisteten Erste Hilfe

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler befuhr der 48 Jahre alter Radfahrer am Sonntagabend den Herzbergweg in Richtung Salzwedeler Straße und querte an der dortigen Ampel die Fahrbahn in Richtung Mörse. Und hier passierte es: Ein Auto rammte den Radfahrer, der Mann fiel stürzte, fiel zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter – ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Passanten fanden dann den auf Straße liegenden Mann, leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst, die den Verletzten ins Wolfsburger Klinikum verbrachten.

Polizei bitte dringend darum, dass sich Passanten melden

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend darum, dass sich die Passanten und weitere Zeugen bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße melden. Rufnummer 05361/4646-0.

Von der Redaktion