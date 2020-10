Unfall in Fallersleben: Eine Verletzte und ein langer Stau

Fallersleben

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wolfsburger Landstraße wurde am Mittwochnachmittag eine 25 Jahre alte Frau leicht verletzt. In Höhe der dortigen Waschanlage seien aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert, teilte die Ortsfeuerwehr Fallersleben mit. Ein VW Up kippte durch den Aufprall aufs Dach. Daraufhin kam es zu einem langen Stau.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde um 12.50 Uhr durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr alarmiert. Hinzu kam ein Fahrzeug des Rettungsdienstes. Die Einsatzkräfte sicherten während der Aufräumarbeiten die Einsatzstelle und streuen auslaufende Betriebsstoffe ab. Eine 25-jährige Frau, die sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Klinikum Wolfsburg transportiert. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Der Einsatz der Ortsfeuerwehr Fallersleben war nach rund einer Stunde beendet.

