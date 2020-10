Unfall bei Heiligendorf: Autofahrer übersieht Motorrad beim Überholen

Heiligendorf

Dieser Unfall ging glimpflich aus: Auf der L 294 zwischen Heiligendorf und Neindorf erfasste ein Auto mit Anhänger ein Motorrad, der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn. Der 49-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.

Beide Unfallbeteiligten waren um 14.55 Uhr auf der L 294 in Richtung Neindorf unterwegs. Hinter dem Kreisel an der Ortsausfahrt Heiligendorf wollte der 49-Jährige Motorradfahrer ein Gespann überholen, das wiederum hinter einem Lastwagen fuhr. In diesem Moment setzte der 56-Jährige Autofahrer aus dem Landkreis Helmstedt ebenfalls zum Überholen an, übersah aber, dass sich neben ihm der Motorradfahrer befand. Sein Wagen erfasste die Maschine seitlich. Der Fahrer aus Cremlingen stürzte auf die Straße, seine BMW schlitterte unter eine Leitplanke.

Die Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf half bei den Aufräumarbeiten

Der Motorradfahrer verletzte sich dabei an der Schulter, war aber ansprechbar und wurde von einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An der BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 1000 bis 1500 Euro. Die Unfallstelle wurde zunächst ganz, für die Bergungsarbeiten dann halbseitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf half bei der Sicherung der Unfallstelle und räumte Trümmer auf, ein Abschleppwagen transportierte das Motorrad ab. Um 17.10 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Christian Opel