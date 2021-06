Fallersleben

Schwerer Unfall auf der Westrampe am Freitagnachmittag: Wie die Polizei erst jetzt meldete, stießen am Freitag in Fallersleben zwei Autos zusammen. Ein 60-Jähriger zog sich schwere Verletzungen zu, eine 41 Jahre alte Frau wurde laut Polizei leicht verletzt. Bei dem Mann wurde Alkohol im Blut festgestellt.

Der Unfall ereignete sich um 15.10 Uhr. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr ein 60 Jahre alter Fahrzeugführer aus Wolfsburg mit seinem Skoda Karoq die Straße Westrampe in Richtung Hafenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Golf GTI einer 41 Jahre alten Autofahrerin aus dem Landkreis Gifhorn.

Unfall: Zwei Rettungsärzte versorgten die Verletzten am Unfallort in Fallersleben

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 60-Jährige schwere, die 41-Jährige leichte Verletzungen zu. Zwei Rettungswagen versorgten die Verletzten. Anschließend wurde der Skoda-Fahrer ins Wolfsburger Klinikum verbracht und dort stationär aufgenommen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-Jährigen fest. Von daher ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die dem Skoda-Fahrer im Klinikum entnommen wurde. Ferner stellten die Beamten den Führerschein des 60-Jährigen sicher.

Unfall: Der Gesamtschaden liegt bei 15 000 Euro, beide Autos wurden abgeschleppt

Der Gesamtschaden bei dem Verkehrsunfall dürfte sich auf mindestens 15 000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

