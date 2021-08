Unbekannte zerstören Wahlplakate in Mörse und Ehmen

Ehmen/ Mörse

Unbekannte Vandalen haben in Mörse und Ehmen etliche Wahlplakate zerstört. „Es hat viele unserer Plakate für die OB- und Kommunalwahl sowie die Bundestagswahl getroffen“, bedauert der SPD-Spitzenkandidat für Stadt- und Ortsrat, Ingolf Viereck, die Vielzahl der beschädigten Plakate.

Insbesondere am Kreisel in die Große Kley und in den Kerksiek hat es sechs Plakate erwischt. Komplett zerstört wurden sämtliche 14 Plakate an der Straße Kohlland in Ehmen. „Neben dem finanziellen Schaden geht es vor allem um den ehrenamtlichen Einsatz unserer Mitglieder. Die Plakatierung sowie die Verteilung von Flyern erfolgt durch freiwillige Helferinnen und Helfer des SPD-Ortsvereins“, kritisiert Viereck den unnötigen Mehraufwand.

Die SPD ärgert sich über zerstörte Wahlplakate in Ehmen und Mörse. Quelle: SPD Wolfsburg

Am Montag wurde schon ein Großteil der kaputten Plakate eingesammelt

Am Montag wurde bereits ein Großteil der kaputten Wahlplakate eingesammelt und mit dem Aufhängen neuer Plakate von Oberbürgermeisterkandidatin Iris Bothe, Bundestagskandidat Falko Mohrs und dem Ortsratsplakat begonnen. Was die örtlichen SPD-Vertreter besonders schockiert hat ist, dass auf den Plakaten einzelne Personen gezielt zerschnitten wurden.

Die Zerstörung von Wahlplakaten kommt immer wieder vor – und wird auch regelmäßig – mit Beginn des Wahlkampfs in Wolfsburg am 12. Juli bei der Polizei eingezeigt. „Die Täter zu finden ist in der Regel sehr schwer. Es sei denn man hat zeugen oder schnappt, diejenigen auf frischer Tat“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Zuletzt haben Unbekannte in Reislingen eine Spur der Zerstörung hinterlassen und auch nahezu alle SPD-Plakate von den Halterungen am Kreise gerissen.

