Umzug ins Schulzentrum? Hitzige Diskussion um Fallersleber Bücherei

Der Ortsrat Fallersleben-Sülfeld hat am Dienstag in zweiter Lesung dem Doppelhaushalt 2020/21 mit Investitionsprogramm mehrheitlich zugestimmt. Dies allerdings nicht ohne zusätzliche Wünsche, die nach einhelliger Meinung aller Fraktionen unbedingt aufgenommen werden sollten. Unter anderem lehnt der Ortsrat den Umzug der Bücherei ins Fallersleber Schulzentrum ab...

PUG, CDU und Grünen lehnen das Vorhaben ab

Aus Einsparungsgründen sollte die bisherige Stadtteilbücherei in der Verwaltungsstelle Fallersleben aufgelöst und dem Lernzentrum im Schulzentrum in der Karl-Heise-Straße angegliedert werden. So sehr sich Bibliotheksleiterin Petra Buntzoll auch bemühte, sogenannte Synergieeffekte durch die Zusammenlegung der Büchereien nebst erweiterten Öffnungszeiten und zu erwartenden Erhöhungen der Nutzerzahlen als positive Zukunftsaussichten für alle herauszustellen, fand die Sparidee im Ortsratsrund keine Mehrheit. Mit den Stimmen von PUG, CDU und Grünen wurde dem Vorhaben eine Abfuhr erteilt.

Lediglich die SPD fand Gefallen an der künftigen umfangreicheren Bibliothek im Schulzentrum, die man nach Worten von Fraktionssprecher Eckhard Krebs durchaus mit vielen neuen Ideen als Veranstaltungsort attraktiv gestalten könnte.

Ralf Krüger ( SPD ): „Wir müssen den Rotstift ansetzen“

Ralf Krüger erinnerte an die Notwendigkeit, hier und dort tatsächlich den Rotstift anzusetzen. Vergeblich. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG), Fraktionssprecher Andreas Klaffehn (ebenfalls PUG), CDU-Fraktionssprecher André-Georg Schlichting und Ursula Mrongovius (Grüne) sprachen sich für den Erhalt der Stadtteilbibliothek im Obergeschoss der Verwaltungsstelle aus, zumal diese erst vor zwei Jahren mit erheblichem finanziellen Aufwand besucherfreundlicher gestaltet worden ist.

Bücherei in Fallersleben: Anlaufpunkt für die ganze Familie

„Wir haben dort einen attraktiven Anlaufpunkt für die ganze Familie“, betonte die Ortsratsmehrheit. Diesen wolle man nicht aufs Spiel setzen. „Die Atmosphäre in den Räumen des ehemaligen Amtsgerichtes ist einmalig“, befand Bärbel Weist, während Ursula Mrongovius dagegen das Lernzentrum als steril bezeichnete.

In die alte Bücherei könnte dann die Musikschule ziehen

Mit dem vorgeschlagenen Auszug der Bücherei aus der Verwaltungsstelle immerhin hatte die Verwaltung einen weiteren Plan verbunden. In die dann freien Räume hätte die Fallersleber Dependance der Musikschule Wolfsburg einziehen können, die derzeit noch ihr Domizil in der Glockenbergschule, der sogenannten „Glocke“ hat. Hier würden dann quasi in einem Ringtausch - wie Christoph Andacht von der Schulverwaltung es formulierte - Klassenraum-Kapazitäten frei.

Und die sind übrigens dringend erforderlich, denn Fallersleben wächst immer weiter. Das Baugebiet „ Kleekamp“ nimmt Formen an, junge Familien kommen nach, und für die Kinder müssen Schulplätze gesichert werden. So hatte der Ortsrat keine Probleme damit, eine befristete Ausnahmeregelung für die Grundschule Fallersleben bis ins Schuljahr 2025 zu verlängern. Die sieht vor, der eigentlich vierzügigen Grundschule für weitere fünf Jahre einen fünften Zug zu belassen.

Kenntnisgaben aus dem Ortsrat Fallersleben Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) trug im Ortsrat am Dienstag etliche Kenntnisgaben vor: So sei bei einem Ortstermin auf dem Spielplatz in der Wettmershagener Straße in Sülfeld Übereinkunft erzielt worden, dass eine Beachvolleyballanlage erhalten bleiben sollte. Die Bauarbeiten für ein öffentliches WC südlich des Bahnhofs Fallersleben hätten begonnen und stünden kurz vor der Vollendung. Abschließend gab Weist bekannt, dass man am 5. April den 222. Geburtstag Heinrich Hoffmanns von Fallersleben feiern wolle. Gemeinsam mit dem „Frauenzimmer Wolfsburg“ veranstaltet der Kultur- und Denkmalverein im Saal des Hoffmannhauses eine Kulturveranstaltung mit Musik, Gedichten und Kostümen.

