Trotz Corona: Planungen für Kartoffelsonntag in Fallersleben laufen

Fallersleben kehrt ganz langsam wieder zur Normalität zurück. Die Geschäfte sind nach dem Corona-Lockdown wieder geöffnet – und auch die Planungen für Veranstaltungen laufen wieder. „Wir gehen davon aus, dass der Kartoffelsonntag, Kunst & Licht, aber auch der Weihnachtstreff in diesem Jahr stattfinden“, erklärt Otto Saucke, Vorsitzender des Blickpunkt.

Die nächste große Veranstaltung ist der Kartoffelsonntag, für den es auch schon einen Termin gibt: Am 11. Oktober soll der Shoppingsonntag in der Altstadt sein. „Alle Geschäfte wollen mitmachen“, freut sich Saucke. Das war das erfreuliche Ergebnis bei der letzten Sitzung der Fördergemeinschaft.

Größere Abstände zwischen den Ständen

Wie immer dreht sich kulinarisch alles um die Kartoffel. Aber so wie in den vergangenen Jahren wird der Kartoffelsonntag aber wohl nicht stattfinden können – wegen Corona. „Im Außenbereich werden die Abstände zwischen den Ständen größer sein als sonst“, erklärt Saucke.

Auch in den Geschäften könnte sich etwas ändern: Wegen Corona dürfen dort nicht zu viele Kunden auf einmal sein. Das gilt natürlich auch für den Außenbereich. Eine Absperrung dort fände der Blickpunkt-Vorsitzende nicht so schön. „Wir setzen auf die Vernunft der Menschen“, so Saucke. Wie die Richtlinien am Kartoffelsonntag am Ende konkret aussehen, da haben Gesundheitsamt und Stadt das letzte Wort. Der Kartoffelsonntag bleibt übrigens der einzige Shoppingsonntag in diesem Jahr in Fallersleben. Weitere seien nicht geplant, obwohl das wegen des Corona-Lockdown möglich wäre.

Planungen für „Kunst & Licht“ laufen

Auch die Planungen für „Kunst & Licht“ treibt der Blickpunkt voran. Einen Termin dafür gibt es ebenfalls: Am Freitag, 20. November. Rund 10 000 Lichter verwandeln die Fallersleber Altstadt bei der beliebten Veranstaltung in ein wahres Lichtermeer. Vieles spielt sich draußen ab, alles ist sehr weiträumig. Otto Saucke sieht deshalb keine Probleme bei der Umsetzung der Veranstaltung. Das gelte genauso für den Weihnachtstreff, der in der Adventszeit am Piepenpahl vor dem Modehaus Biewendt ist.

Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist freut sich, dass das „gesellschaftliche Leben“ so langsam wieder beginnt. „Die Menschen brauchen einander.“

Von Sylvia Telge