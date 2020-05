Trotz Corona: Freibäder bereiten sich auf Saisonstart vor

Almke/Fallersleben

Trotz Corona-Krise soll die Badesaison in Wolfsburg nicht gänzlich ins Wasser fallen. Mit teilweise mehrwöchiger Verspätung sollen die Freibäder in Fallersleben und Almke spätestens Pfingsten öffnen. Doch unter die Freude bei den Betreibern mischt sich auch eine Portion Skepsis, wie es wohl laufen wird. Jens Hortmeyer, Geschäftsführer des Stadtjugendrings, der das Almker Freibad betreibt, bringt es auf den Punkt: „Ein Freibad-Feeling wie sonst wird das nicht.“

Testlauf für das neue Leitsystem

Das Freibad in Almke sollte eigentlich am kommenden Sonntag öffnen. Die üblichen Reparaturarbeiten vor dem Saisonstart sind erledigt, doch jetzt kam noch eine ganz andere Aufgabe auf die Betreiber vom Stadtjugendring zu: ein Konzept für die künftigen Abläufe vorzubereiten. In der kommenden Woche soll ein Test für das neue Leitsystem stattfinden, sagt Hortmeyer.

Ein- und Ausgang des Freibades sind getrennt. Außerdem gibt es eine Einbahnstraßen-Regelung, damit Besucher den geforderten Sicherheitsabstand einhalten können. Zugänge zu Umkleiden und Toiletten sind dabei zu beachten. Nicht ganz einfache Vorgaben, mit denen sich der Stadtjugendring wegen Corona auseinandersetzen muss. Auch die Beschaffung von Spendern für Desinfektionsmittel war nicht einfach. „Jeder braucht sie zurzeit“, erklärt Hortmeyer.

Warteschlangen am Eingang soll es nicht geben

Obwohl ein Online-Ticketverkauf und eine begrenzte Badedauer die Besucherzahl regeln sollen, macht sich der Geschäftsführer des Stadtjugendrings Sorgen: Falls dieser Sommer wieder so heiß wird wie die beiden letzten, könnte es vielleicht doch zu Warteschlangen vor dem Bad kommen. Solche Menschenansammlungen sollen aber zum Schutz vor Corona unbedingt vermieden werden. Wahrscheinlich müsse man abwarten, meint Hortmeyer. Es werde auch nicht sofort alles reibungslos klappen. „Ein bis zwei Wochen wird es ruckeln“, vermutet er.

Auch das Fallersleber Freibad steht vor einer außergewöhnlichen Badesaison. Trotzdem ist Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist froh, dass der Betrieb zu Pfingsten startet. Eigentlich sollte es schon Anfang Mai losgehen. Ob die vielen geplanten Einschränkungen im Badebetrieb sinnvoll seien, da ist die PUG-Politikerin skeptisch: „Die Restriktionen sind sehr heftig.“

Beliebte Wärmehalle darf nicht öffnen

Dass im Fallersleber Freibad die beliebte Wärmehalle zum Beispiel nicht öffnen soll, kann sie nicht verstehen. „Jede Schule wie auch jedes Bad hat seine Highlights, für die es gemocht wird.“ Dass man dem Freibad Fallersleben diese Besonderheit nun nimmt, ist für Bärbel Weist nicht nachvollziehbar.

Insgesamt sei es aber richtig, die Freibäder trotz Corona zu öffnen. Denn für viele Menschen sei der Besuch im Freibad nicht nur Badespaß, sondern für die Gesundheit wichtig. Bärbel Weist denkt außerdem an die Schulferien und den Urlaub, der dieses Jahr wohl nicht in der Ferne möglich ist. Viele Wolfsburger bleiben wahrscheinlich zu Hause. „Da sollte die eigene Stadt ihnen etwas anbieten“, sagt Weist.

Freibadsaison bei gutem Wetter verlängern?

Deshalb begrüßt sie es, die üblichen Freibad-Öffnungszeiten beizubehalten, ebenso wie die beliebte Saisonkarte. Und wenn der Sommer wieder richtig gut wird, „dann kann die Stadt vielleicht die Freibadsaison verlängern“, regt die Fallersleber Ortsbürgermeisterin an.

Von Sylvia Telge