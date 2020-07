Training für Schwangere und Mütter: VfB Fallersleben eröffnet neue Halle

Fallersleben

Der VfB Fallersleben hat seinen Expansionskurs erfolgreich fortgesetzt und eine neue „mum & me“- Halle im Anbau an die Karl-Wilhelm-Halle nunmehr offiziell seiner Bestimmung übergeben. Ursprünglich war das schmucke, lichtdurchflutete Objekt mit dem wunderschönen Ausblick auf die Bezirkssportanlage bereits im März fertiggestellt worden, doch wegen Corona wurde die Eröffnung verschoben und am Donnerstag im überschaubaren Kreis von Vorstand, Kursleiterinnen und sechs Mitarbeitern nachgeholt.

Die beiden Kursleiterinnen Antje Schmidt und Petra Dreyer nutzten zudem die Gelegenheit, das sportliche Angebot für Schwangere und Mütter von Kleinkindern der Öffentlichkeit noch einmal in Erinnerung zu bringen.„Wir bieten mum & me zwar bereits seit Oktober 2016 an, doch mit diesem eigenen Domizil ist natürlich ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen“, berichtet Antje Schmidt.

Anzeige

Der VfB hat für dieses Objekt rund 375 000 Euro investiert

Über die Ausführung des Objektes sind alle Mitarbeiterinnen natürlich begeistert: Der 100 Quadratmeter-Raum mit riesigen Spiegeln ist zur Mitte teilbar, sodass hier unterschiedliche Gruppen aktiv werden können. Immerhin hat der VfB nach Informationen des Vorsitzenden Dr. Nicolas Heidtke für dieses Objekt rund 375 000 Euro investiert. In der aktuellen Corona-Zeit werden allerdings starke Ansammlungen von Teilnehmern gern vermieden. „Da kommen uns die große Terrasse und der neu geschaffene Outdoor-Platz zugute“, sagen die Kursleiterinnen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die derzeit 170 Aktiven im Kurs – es sind schwangere Frauen und Mütter mit Kleinkindern bis circa 18 Monate, aber auch, das ist ganz neu, besonders beanspruchte Mütter mit Zwillingen – werden hier von fachkundigem Personal auf die Geburt und die Monate danach vorbereitet und körperlich fit gemacht. Mit Kursleiterin Petra Dreyer verfügt der VfB über eine ausgebildete Hebamme. „Wir sind leider selten geworden“, sagt Dreyer, so nähmen die angehenden Mütter gern die Möglichkeit einer individuellen Betreuung durch eine erfahrene Fachkraft in Anspruch. Auf dem Stundenplan stehen ferner Beckenbodengymnastik, das Frühförderungssystem „Infanti“, Sportkurse für Mütter, Pilates, Bodystyling und sogar musikalische Früherziehung.

Die Bandbreite des Angebots in Fallersleben sei einzigartig in der Region

Kursleiterin Antje Schmidt, ausgebildete Erzieherin und Diplom-Fitnessökonomin, spricht ebenso wie Vorsitzender Heidtke von einem Boom in der Nachfrage nach Mutter-Baby-Kursen. Die Bandbreite, die in Fallersleben geboten wird, sei nach bisherigen Erkenntnissen allerdings einzigartig in der Region. Völlig klar, dass Teilnehmerinnen und Kinder aus Wolfsburg, den Landkreisen Helmstedt und Gifhorn sowie aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt in die Hoffmannstadt kommen. Zur guten Kommunikation neben dem Sport und zum Erfahrungsaustausch wird jeweils Donnerstag ein Café“ angeboten.

Von Burkhard Heuer