Toller Erfolg: Zehn Medaillen für 1. Karate-Dojo Fallersleben

Fallersleben

Schöner Erfolg für die Fallersleber Karateka bei der Norddeutschen Meisterschaft des DJKB: Die Sportler holten zehn Medaillen. Damit zeigte das 1. Karate-Dojo Fallersleben, dass es die turbulente Phase der Hallensanierungen gut überstanden hat.

Drei Mal Gold, vier Mal Silber

Drei Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen brachten die Fallersleber Karateka von der Norddeutschen Meisterschaft mit zurück, und das, obwohl die Trainer und Betreuer für dieses Turnier eigentlich den Spaß am Wettkampf in den Vordergrund gestellt hatten.

Spaß am Wettkampf? Hatten die zwölf Fallersleber Teilnehmer definitiv, und starken Kampfgeist ebenso. So zeichneten sich im 270 Teilnehmer starken Turnierfeld schnell die ersten Medaillenchancen ab, und die Fallersleber Hoffnungen wurden nicht enttäuscht: Bei den Herren sicherte sich Leander Kraus in seiner Wettkampfklasse Gold im Kumite und Silber im Kata-Wettbewerb, sein Teamkollege Jan-Luca Mahlitz tat es ihm in seiner Wettkampfklasse gleich und holte ebenfalls Gold im Kumite und Silber im Kata-Wettbewerb.

Zum Abschluss gemeinsam gespeist

Auch Marcel Otte konnte sich in seiner Wettkampfklasse Silber im Kata-Wettbewerb sichern. Bei den Damen errang Annika Schulz Gold im Kata-Wettbewerb, Tabitha Böttger erkämpfte sich im Kumite ihrer Wettkampfklasse Silber und außerdem Bronze im Kata-Wettbewerb. Ebenfalls Bronze im Kata-Wettbewerb ihrer Wettkampfklasse errang Claudia Brandin, und Jolina Demann brachte Bronze im Kumite mit nach Hause. Nach dem Wettkampf ließ man den Tag dann noch gemütlich beim gemeinsamen Essen ausklingen.

Von der Redaktion