Seit über 20 Jahren kämpft Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist mit Bürgern, Bahnreisenden und Ortsrat für eine öffentliche Toilette am Fallersleber Bahnhof. Jetzt ist sie da. Es ist sogar ein besonders schönes Exemplar. Am Montag war die offizielle Einweihung in der Bahnhofsstraße.

„Das ist wirklich Hightech, was hier steht“, erklärte Harald Rotter, Niederlassungsleiter der Firma Ströer Deutsche Städte Medien GmbH, die das neue Häuschen in Fallersleben aufstellte. Die Anlage ist wirklich Spitzentechnik: Sie wird automatisch gereinigt. „Trotzdem kommt jeden Tag Reinigungspersonal“, erklärt Gebietsmanager Harald Denzin. Flaschen und andere große Gegenstände könne die automatische Reinigung schließlich nicht erkennen.

Es gibt viel Technik in dem kleinen Toilettenhaus

Es gibt noch mehr Technik in dem kleinen Haus: Per Fingertouch kommt Seife aus dem Spender und der Handtrockner springt an. Außerdem gibt es eine Fußbodenheizung. Der Boden wird nach jedem Toilettenbesuch automatisch mit Wasser gereinigt. Pfützen können sich nicht bilden, der Fußbodenbelag ist durchlässig. Alles fließt sofort ab.

Natürlich ist die Anlage an der Bahnhofsstraße barrierefrei und hat Aufschriften in Blindenschrift. „Das ist wirklich Luxus“, staunte Bärbel Weist über die Ausstattung. Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide mag außerdem die Architektur des Gebäudes: „Sehr zurückhaltend, aber doch elegant.“

Stadt unterzeichnete Werbevertrag mit Firma Ströer

Ihn begleitet das Projekt schon seit er vor zehn Jahren nach Wolfsburg kam. Hirschheide ist froh, dass es jetzt endlich ein Ende fand: Die Stadt hatte vor einigen Jahren einen Werbevertrag mit Ströer unterzeichnet, in dem vereinbart wurde, dass sieben öffentliche Toilettenhäuschen aufgestellt werden. Sechs gibt es schon, jetzt ist das letzte siebte in Fallersleben dazugekommen.

Im Januar begannen die Bauarbeiten dafür, dann kam Corona, jetzt die Anlage fertig und es gab schon einen Testlauf. „Alles funktioniert“, freuen sich Denzin und Rotter. Nur eins war unschön: Unbekannte besprayten die nagelneue Anlage. Die Farbe ist beseitigt.

Man muss nur lange genug für eine Sache kämpfen

Für Bärbel Weist ist die Toilette ein guter Beleg dafür, dass man etwas erreichen kann – wenn man nicht aufhört, dafür zu kämpfen. Als das Planfeststellungsverfahren für die ICE-Strecke vor über 20 Jahren begann, merkte die PUG-Politikerin an, dass eine öffentliche Toilette und ein öffentliches Telefon nötig seien. Lange passierte nichts.

Jetzt ist zumindest die Toilette da – und die Fahrgäste müssen nicht mehr in die Gaststätte „Blue and more“ am Bahnhof gehen. Seit 15 Jahren betreiben Anja Erichsen und Enrico Götze das Lokal und seit 15 Jahren stellten sie ihr WC Bahnreisenden zur Verfügung. „Das ist nicht selbstverständlich“, lobte Bärbel Weist. Als Dankeschön für dieses vorbildliche Bürgerengagement überreichte sie dem Paar eine große Fallersleben-Flagge.

Von Sylvia Telge