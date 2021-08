Tierische Rettung in Ehmen: Ringelnatter steckte im Regenrost fest

Ehmen

Igel sind Stammgäste im idyllischen Ostlandring in Ehmen nicht weit entfernt vom Riedetal. Im Winter, wenn tatsächlich mal Schnee gefallen sein sollte, findet man Marderspuren und manchmal sogar das Schnüren des Fuchses. Auch ein Wildschwein trabte dereinst durch den Ring, um nach kurzer Panik den Weg zurück in den Wald zu finden. Doch dieser sommerliche Gast vor einigen Tagen übertraf alles bisher Gewesene. Eine Ringelnatter hatte sich vermutlich auf der Jagd nach Beute aus dem Hohnstedter Holz auf bewohntes Terrain verirrt, um auf dem Grundstück der Familie Heuer aus bisher ungeklärten Gründen unter ein Abflussgitter zu kriechen.

Möglicherweise hat sie hier eine fette Kröte oder eine leckere Maus verzehrt. Die Folgen jedenfalls waren fatal. Mit ihren prall gefüllten Leib war sie plötzlich im Regenrost gefangen. Wie lange sie in den Eisenstreben klemmte, ist nicht bekannt. Allerdings muss sie verzweifelt versucht haben, sich aus dem Gefängnis zu befreien. Kleine Verletzungen am Rücken ließen darauf schließen, dass ihre Befreiungsversuche bislang allerdings vergeblich waren.

So würde eine Ringelnatter gerettet – ein Video:

Mit einem Hebel konnte das Gitter gelöst und die Schlange gerettet werden

Da musste menschliche Hilfe her. Zwar kam ursprünglich der Gedanke auf, die Feuerwehr als Retter herbei zu rufen, doch zunächst war schnelle Selbsthilfe angesagt. Über die Jahre hatte sich die Abflussrinne zwar stark in der Halterung verankert, doch mit sanfter Gewalt und einem eisernen Haken als Hebel gelang es, das Gitter zu lösen und das Tier anzuheben. „Die Schlange fand das offenbar gar nicht so witzig“, berichtet Hausherr Burkhard Heuer.

Das ist das schöne Reptil: Es steckte in einem Regengitter fest. Quelle: Heuer

Sie zischte und züngelte und verspritzte schließlich eine undefinierbare übel riechende Flüssigkeit. Auch ihr nächstes Domizil, ein Eimer mit Deckel, entsprach so gar nicht ihren Vorstellungen. Nach kurzer Radtour allerdings war für die Natter die (Um)Welt wieder in Ordnung. Direkt an der renaturierten Riede am Rande des Hohnstedter Holzes kann sie sich nun von den Schrecken des Ausflugs und dem Gefängnisaufenthalt erholen.

Biss der Ringelnatter ist nicht giftig, aber Schlange kann blitzschnell zubeißen

Den Eheleuten Heidemarie und Burkhard Heuer allerdings hat die rund 80 Zentimeter lange Ringelnatter ein ganz besonderes, zunächst zwiespältiges, schließlich aber glückliches Erlebnis beschert. Der Biss des Reptil ist zwar nicht giftig, es kann aber in Bedrängnis blitzartig zuschnappen. Dass es schließlich gelang, die Schlange nahezu unverletzt aus dem eisernen Käfig zu befreien, wird lange eine schöne Erinnerung bleiben. Ebenso die Fotos und ein kleines Video von der Bergungsaktion.

Von Burkhard Heuer