Hunde- und Katzenfutter oder Nahrung für Kleintiere: Das wird im Tierheim immer gebraucht. Jedes Jahr am zweiten Advent veranstaltet das Tierheim deswegen einen Gabentisch. Wegen Corona mussten die Organisatoren den Ablauf ändern.

Das Tierheimteam möchte auf die vorweihnachtliche Begegnung mit allen Freunden und Förderern des Tierheims jedoch nicht verzichten und die Möglichkeit nutzen, auch auf diesem Wege „Danke“ für das ehrenamtliche Engagement zu sagen, heißt es in einem Mitteilung von Geschäftsführer Michael Sothmann.

Das Tierheim werde daher an drei Adventssonntagen, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr am Zugang zum Tierheim, Forstweg 42, eine Weihnachtshütte öffnen, an der Spenden jeder Art für das Tierheim abgegeben werden können. Das Tierheimteam bittet alle Spender dabei die Mindestabstände einzuhalten und die Maskenpflicht zu beachten. Ein Zutritt zum Tierheim sowie ein gastronomisches Angebot seien leider nicht möglich.

An den Adventssonntagen gibt es Themenschwerpunkte

An den jeweiligen Adventssonntagen soll es Schwerpunktthemen geben, über die sich die Spender an der Hütte informieren und Kleinigkeiten, die zur Thematik passen, erwerben können. Das sind die Termine: Sonntag, 6. Dezember „Hunde“, Sonntag 13. Dezember „Kleintiere“ und Sonntag, 20. Dezember „Katzen/Quarantäne“.

Auf jeden Spender wartet an der Hütte als Dankeschön eine kleine Überraschung. Wer nicht persönlich vorbei kommen könne, kann auch direkt an das Tierheim spenden: Wolfsburger Beschäftigungs gemeinnützige GmbH, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE25 2695 1311 0161 1426 33, BIC NOLADE21GFW, Verwendungszweck: Tierheim.

