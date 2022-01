Sülfeld

Meist sind es Katzen oder Hunde, aber auch andere Tiere müssen vorübergehend im Wolfsburger Tierheim in Sülfeld untergebracht werden. Zurzeit kümmern sich die Mitarbeitenden der WBG um drei Kanarienvögel.

Beim Alter und dem Geschlecht der Vögel ist sich das Tierheim-Team unsicher. Alle sind 2021 einzeln nach Sülfeld gekommen. Da sich die drei aber ganz gut verstehen, sind wahrscheinlich mindestens zwei von ihnen weiblich. Denn die Hähne der Kanarien-Girlitze neigen zu Revierkämpfen. Früher wurden die Hähne, die in der Balz meist auch schön singen, oft einzeln in Käfigen gehalten. So richtig wohl fühlen sich die Vögel aber nur als Paar oder in kleinen Gruppen. Da sich diese drei aneinander gewöhnt haben, werden sie gemeinsam vermittelt.

Bei vielen Kanaris ist ganz oft Badetag

Zumindest in den Wintermonaten finden sich Kanarienvögel in der Natur zudem auch zu größeren Schwärmen zusammen. Und natürlich lieben sie das Fliegen, täglich – deshalb wäre die Unterbringung in einer größeren Voliere optimal. Die Haltung von mehreren unterschiedlichen Vogelarten ist allerdings nur erfahrenen Züchtern zu raten. So richtet sich nicht nur die Lust auf Gesellschaft, sondern auch die Nahrung, die Kanarienvögel zu sich nehmen, nach der Jahreszeit. Am wichtigsten ist ein stets sauberer Wassertank zum Trinken und eine Wasserschüssel oder ein Vogel-Badehaus mit Spritzschutz.

Kontakt zum Tierheim Wer ein Tier, das in der WAZ vorgestellt wird, gern kennenlernen und dann dauerhaft oder als Pflegetier zumindest zeitweise zu sich nach Hause holen möchte, kann sich direkt ans Tierheim in Sülfeld wenden. Am besten ist das Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) dort im Forstweg 42 per Email zu erreichen ( tierheim@wbg.wob.de ). Besuche sind seit Beginn der Corona-Pandemie nur nach Anmeldung und Terminvergabe möglich. Das Telefon, Nummer 05362/51063, ist montags, dienstags und donnerstags von 12 bis 14.30 Uhr besetzt.

Menschen-Familien, die keine Voliere besitzen, können die Vögel auch in der Wohnung fliegen lassen. Aber Achtung: Lange Gardinen vor Fenstern oder Glastüren sind Pflicht, gekippte Fenster sind beim Freiflug verboten und aufs Katzenklo gehen Vögel natürlich auch nicht. Dafür ist es aber einfacher als bei einem Hund, das kleine Geschäft mit einem Papiertuch schnell zu entsorgen.

Von der Redaktion