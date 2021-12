Sülfeld

Weihnachtsstimmung im Wolfsburger Tierheim: Christine Moretti und Ira Baur von der Initiative „Charity & Friends“ kamen jetzt mit einem Riesensack voller Geschenke und 350 Euro Spendengeld nach Sülfeld. Es ist das Ergebnis der Weihnachts-Wunschbau-Aktion, die die Mitarbeitenden des ­VW-Vertriebszentrums in Fallersleben in jedem Jahr starten. Ein ganz besonderes Geschenk gab es für ein Meerschweinchen.

Geschenke für Schweini, Lenni, Lilo und Stitch

Meerschweinchen Schweini hat quasi ein tiergerechtes Lebkuchenhäuschen bekommen: einen fressbaren Stall aus Gras. Schäferhund Lenni, der auf dem Foto zu sehen ist, freut sich über seinen Mammut-Knochen wahrscheinlich noch mehr als über sein „Ho-Ho-Ho“-Weihnachts-Dreiecktuch. Und für die fünf Monate alten Kätzchen Lilo und Stitch gibt es spezielles Kitten-Futter. Viele weitere Katzen haben Kratzbäume oder Kriechtunnel bekommen.

VW-Team freut sich über Freude im Tierheim

Die Freude war auch beim WMG-Team im Tierheim und bei den Schenkenden selbst groß. Christine Moretti sagt: „Bei der Aktion ist so toll, dass es auch für die Mitarbeitenden schön ist, wenn sie für die Tiere die Geschenke auspacken. Es ist dann sehr weihnachtlich im Tierheim!“

Mit der Geschenkeübergabe endet eine zweigeteilte Weihnachts-Wunschbaum-Aktion, an der sich auch viele Vereine, Institutionen und Einzelpersonen beteiligt hatten. Beim ersten Aufschlag verteilten die Beteiligten 300 Päckchen an bedürftige Kinder. Jetzt waren heimatlose Tiere an der Reihe. Christine Moretti möchte sich bei allen, die mitgewirkt und sich besonders engagiert haben, nochmal bedanken. Als Beispiel nennt sie Petra Hau aus Vorsfelde: Diese hatte in ihren Weight-Watchers-Gruppen massiv um Spenden geworben und so zum Erfolg der Aktion beigetragen.

Von Andrea Müller-Kudelka