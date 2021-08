Wer ein Tier, das in der WAZ vorgestellt wird, gern kennenlernen und dann dauerhaft oder als Pflegetier zumindest zeitweise zu sich nach Hause holen möchte, kann sich direkt ans Tierheim in Sülfeld wenden. Am besten ist das Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) dort im Forstweg 42 per Email zu erreichen (tierheim@wbg.wob.de). Besuche sind seit Beginn der Corona-Pandemie nur nach Anmeldung und Terminvergabe möglich. Das Telefon, Nummer 05362/51063, ist montags, dienstags und donnerstags von 12 bis 14.30 Uhr besetzt.