Sülfeld

Seit Juli leben Poppy und Blüte im Tierheim in Sülfeld. Die beiden jungen Katzen teilen ein weiteres Schicksal: Sie haben eine Augenkrankheit, die dringend behandelt werden muss. Das Tierheim bat um Spenden – und die Wolfsburger griffen in die Taschen, so dass die beiden Stubentiger jetzt behandelt werden können.

Die traurige Nachricht vorweg: Blütes linkes Auge kann nicht mehr gerettet werden, wie sich bei der Untersuchung in der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover herausstellte. Hier war die Krankheit – offenbar ausgelöst durch Katzenschnupfen – schon zu sehr fortgeschritten. Das Auge muss deshalb operativ entfernt werden. So bleiben Blüte in Zukunft weitere Schmerzen erspart.

Untersuchung und OPs sind dank der Spenden möglich

Bei Poppy hingegen stellten die Tierärzte fest, dass durchaus operative Eingriffe zur Rettung beider Augen möglich sind. Michael Sothmann, Geschäftsführer der Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH, die das Tierheim leitet, sagt: „Zum jetzigen Zeitpunkt warten wir noch auf die Rückmeldung von den entsprechenden Tierärzten aus der Tiermedizinischen Hochschule, um weitere Einzelheiten zu den erforderlichen Eingriffen von Poppys Augen zu erfahren.“ Auch Poppy soll schnellstmöglich operiert werden.

Die beiden Katzen sind wildgeborene Katzenkinder, etwa sechs Monate alt und vermutlich Halbgeschwister. Beide wurden im Juli in Sülfeld eingefangen – und befanden sich damals in einem desolaten Zustand.

Die Untersuchungen und auch die OPs seien nur Dank der großzügigen Spenden von Tierfreunden aus Wolfsburg und der Umgebung möglich. Sothmann: „Poppy und Blüte sowie das Tierpflegerteam danken Ihnen von Herzen für Ihre Anteilnahme und Ihre Bereitschaft zu helfen.“

