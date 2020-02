Fallersleben

Die Veranstaltung „Clara's köstlicher Kräutermarkt“ gibt es in Fallersleben seit fünf Jahren und hat sich in dieser Zeit viele Freunde gemacht. In diesem Jahr findet der Kräutermarkt am Sonntag, 24. Mai, von 10 bis 17 Uhr im Schlosshof statt. Veranstalter ist der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben, Kooperationspartner ist das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg.

Kostümgruppe verzichtet auf das Landesfest

Einen Termin zu finden, sei nicht einfach gewesen, sagt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist, die auch Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins ist. „Im Mai gibt es bereits eine Menge von Aktivitäten in Fallersleben“, erklärt sie. Die Entscheidung fiel dann auf den 24. Mai. Die historische Kostümgruppe des Kultur- und Denkmalvereins wäre an diesem Tag eigentlich gern zum Landesfest ( Tag der Niedersachsen) gefahren, um dort am Umzug teilzunehmen – stattdessen gestaltet die Gruppe nun „Claras Kräutermarkt“ in Fallersleben und freut sich auf viele Besucher.

Bilder vom Kräutermarkt 2019:

Zur Galerie Interessierte Gartenfreunde besuchten am Sonntag den beliebten Kräutermarkt im Fallersleber Schlosshof.

Die Vorbereitungen für den Fallersleber Kräutermarkt laufen inzwischen auf „vollen Touren“. Das Angebot ist vielfältig und richtet sich an Alt und Jung. An Ständen im Schlosshof und auf der Wiese gibt es viel zu sehen, zu erfahren, zu fühlen, zu bewundern, zu schmecken und zu erleben. Auch für die passende musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Kräutermarkt knüpft an Historie an

Der Kräutermarkt hat sich in kurzer Zeit im Veranstaltungsangebot einen festen Platz erobert und erfreut sich bei Einheimischen und Gästen aus Nah und Fern großer Beliebtheit. Wenn auch jung an Jahren, so knüpft der Kräutermarkt gleichwohl an die Historie an: Mitte des 16. Jahrhunderts, während der Renaissance, lebte und wirkte Herzogin Clara von Braunschweig-Lüneburg in Fallersleben. Zum Schloss gehörten damals der Flecken Fallersleben, 17 Dörfer und zwei Höfe.

Eine von der Herzogin erlassene Marktordnung machte Fallersleben zum Marktflecken und trug wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Schon als Kind hatte Clara im Kloster Steterburg Kenntnisse in der Kräuter- und Heilkunde gelernt, die sie zum Wohle der Bevölkerung verwendete.

