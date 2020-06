Tempo-Kontrollen der Polizei mitten in der Fallersleber Altstadt

Fallersleben/ Ehmen/ Mörse

Ungewöhnlich starke Polizeipräsenz überraschte am Donnerstag die Autofahrer im Bereich Fallersleben, Mörse und Ehmen: Den ganzen Tag waren insgesamt sieben Beamtinnen und Beamte der Polizei Fallersleben im Einsatz, um mit der Laserpistole Geschwindigkeitsverstöße festzustellen. Und auch mitten in der Fallersleber Altstadt wurde das Tempo kontrolliert.

Zudem nahm die Polizei neuralgische Punkte unter die Lupe, die zwar nicht als Unfallschwerpunkte bekannt sind, allerdings immer wieder zu gefährlichen Situationen führen können: Wegen der laufenden Bauarbeiten auf der Wolfsburger Landstraße und aus Bequemlichkeit in Höhe des Baumarktes lassen sich Autofahrer gern mal zu riskanten und verbotenen Wendemanövern verleiten. Mit dem Ergebnis, dass neun Baumarktbesucher direkt vor Euro 20 Euro Strafen zahlen mussten.

Polizei : Kontrolltag auch in der Westerstraße

Aus einschlägiger Erfahrung hatten die Beamten für den Kontrolltag die Salzwedeler Straße und die Hafenstraße in Fallersleben sowie die Mörser Straße Richtung Ehmen mit Mess-Stationen bestückt, die zwei Wendeverbote in der Wolfsburger Landstraße/Einmündung Hafenstraße, die gern mal ignoriert werden, nahm man auf Sicht in Augenschein.

In der Westerstraße Fallersleben schließlich kam die Laserpistole zum Einsatz. Die hier tätigen Polizei-Hauptkommissare Frank Vollack und Ralf Getz mussten bei ausgesprochen geringen Fahrzeugaufkommen allerdings nur insgesamt drei Verkehrsteilnehmer auf die Seite winken. Obwohl sie relativ langsam fuhren, sind in dieser verkehrsberuhigten Zone die Maßstäbe außergewöhnlich streng angelegt: „Zwischen sieben und zehn Kilometer/Stunde sind erlaubt“, erläuterte Ralf Getz. Was bei einer betroffenen Dame Staunen auslöste: „Ich dachte, hier wären 30 erlaubt!“

Neuer Bußgeld-Katalog arbeitet mit empfindlicheren Strafen

Übrigens gibt es seit kurzem einen neuen Bußgeld-Katalog, der mit erheblich empfindlicheren Strafen arbeitet. Eine Verwarnung in der Westerstraße kostete schnell mal 30 Euro. Und wer es gar zu eilig hat, kann sich hier durchaus auch ein Fahrverbot für geraume Zeit einhandeln.

Polizei : Zwei Autofahrer waren nicht angeschnallt

Insgesamt verhielten sich nach Auskunft von Polizeisprecher Thomas Figge die Verkehrsteilnehmer in den Mess- und Prüfgebieten überwiegend vernünftig. Einen „Ausreißer“ gab es allerdings in der Mörser Straße, wo sich in der 30-Zone ein Autofahrer mit 51 km/h sogar ein Fahrverbot einhandelte. Zwei Jugendliche wurden auf einem E-Skooter erwischt, das Gefährt war zudem nicht versichert. Zwei Autofahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, und natürlich konnten zwei weitere das Telefonieren am Steuer nicht lassen. Was auch einen Radfahrer betraf: Auch auf zwei Rädern sollte man das Gerät tunlichst in der Tasche lassen.

