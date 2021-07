Talent aus Sülfeld: Tamaki Steinert (14) ist musikalisch hochbegabt

Sülfeld

Schule bis 16 Uhr, danach zwei Stunden Geige üben, zweimal die Woche Unterricht in Braunschweig und an den Wochenenden eine Extraportion Training für Wettbewerbe und Tourneen: Tamaki Steinert aus Sülfeld ist talentiert, zielstrebig – und gerade einmal 14 Jahre alt. Nun hat sie auch noch die Aufnahmeprüfung am Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter (IFF) an der Musikhochschule Hannover geschafft.

Keine falsche Bescheidenheit beim Spiel auf der Geige

Tamaki ist ein ruhiges und höfliches Mädchen. Doch wenn sie zur Geige greift, gibt es keine falsche Bescheidenheit: Aus einem Presto von Bach holt sie alles raus, die Finger fliegen nur so übers Griffbrett und es wird – an den richtigen Stellen – richtig laut. Wer die Augen schließt, kann das Gefühl bekommen, vor einer Meister-Solistin in einem großen Konzertsaal zu sitzen. Wenn man die Augen wieder öffnet, steht da die Wolfsburger Schülerin im hellblauen Hemdkleid und lächelt scheu.

Ab Oktober wird Tamaki mit ihrer Violine im Gepäck nicht nur zweimal wöchentlich nach Braunschweig, sondern zusätzlich jedes Wochenende nach Hannover fahren. An der dortigen Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTMH) wird sie mit anderen musikalisch Hochbegabten in ihrem Alter gemeinsam in Rhythmik, Gehörbildung und der Kunst des Dirigierens unterrichtet, außerdem gibt es Einzelunterricht am eigenen Instrument – und sehr viel Theorie zu pauken.

Berühmter Alumnus: Der Pianist Igor Levit war einer der ersten Schüler im IFF – heute ist er selbst als Professor für Musik in Hannover tätig. Quelle: Franziska Gilli

„Es war ein ganz tolles Gefühl“, beschreibt Tamaki den Moment, als der Brief mit der Bestätigung in ihrem Elternhaus in Sülfeld ankam. „Ich habe mich ja auch lange auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet.“

Das Programm für musikalisch Hochbegabte in Hannover Das hannoversche „Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter“ (IFF) wurde im Jahr 2000 gegründet und als regulärer neuer Studiengang für Kinder und Jugendliche ab etwa 13 Jahren in die Hochschule integriert. Vor allem durch sein integratives Ausbildungskonzept setzt das IFF mit diesem in seiner Art in Deutschland immer noch einmaligen „Frühstudium Musik“ Maßstäbe. Nach bestandener Aufnahmeprüfung dauert das schulbegleitende Frühstudium drei Jahre. Die Frühstudierenden – pro Jahrgang etwa acht bis zehn – sind in der Regel 13 bis 18 Jahre alt. Der Unterricht findet in der Vorlesungszeit der Hochschule statt, wird vor allem am Wochenende erteilt und basiert auf den drei Hauptfächern Instrument beziehungsweise Gesang oder Komposition, Musiktheorie/Gehörbildung und Rhythmische Erziehung. Zusatzangebote (Projekttage und Akademien und Sommerakademie) ergänzen das Früh-Studium. Für noch jüngere Schüler wurde 2004 eine Vorklasse gegründet, das „VIFF“. Die Vorklasse des IFF nimmt nach einer Eignungsprüfung musikalisch besonders begabte Kinder in der Regel ab dem neunten Lebensjahr auf.

In den vergangenen Jahren seien aus bis zu 80 internationalen Bewerbern nur acht bis zehn pro Jahrgang ausgewählt worden, berichten Tamakis Eltern. Als das Institut vor gut 20 Jahren gegründet wurde, war übrigens einer der Auserwählten Igor Levit, der inzwischen in Hannover als Professor unterrichtet und als Pianist während der Pandemie Abertausende Zuhörer mit Live-Konzerten aus seinem Wohnzimmer erfreut hat.

Die Aufnahme ist nicht der erste große Erfolg in Tamakis Laufbahn. Seit sie mit acht Jahren zum ersten mal eine Geige ergriff und vorsichtig unters Kinn klemmte, ist sie zum Beispiel bei „Jugend musiziert“ und dem „Kieler Instrumental-Wettbewerb“ auf den ersten Plätzen gelandet. Nebenbei reist sie immer wieder mit der Deutschen Streicherphilharmonie durchs Land.

Und als koste das alles weder Zeit noch Anstrengung, bringt die Achtklässlerin auch in der Schule vollen Einsatz und ist dort Klassenbeste. Und das durchaus zielgerichtet: Noch habe sie sich nicht fest für eine musikalische Karriere entschieden, erläutert die 14-Jährige. Auch Jura und Medizin könne sie sich gut vorstellen.

Das „IFF“ in Hannover: Zum Programm gehört nicht nur der Unterricht, sondern auch Konzerte, wie zum Beispiel hier das Release-Konzert zur Jubiläums-CD 2020. Quelle: Nico Herzog

Ob es der Teenagerin nicht mitunter zu viel wird und sie lieber spontan etwas mit Freunden unternehmen würde? Tamaki überlegt nur kurz: „Nein, meine Freunde sehe ich ja schon in der Schule den ganzen Tag. Und am Wochenende bleibt eigentlich auch immer noch genug Zeit.“

Stolz: Tamakis Eltern bewundern den Ehrgeiz der 14-Jährigen – und hoffen, dass er ihr noch lange erhalten bleibt. Quelle: Britta Schulze

Und wie würden ihre stolzen Eltern reagieren, wenn Tamaki in ein, zwei Jahren einfach keine Lust mehr auf die Musik hätte? „Das müssten wir mit Schmerzen und Heulen akzeptieren“, sagt ihre Mutter und lacht.

Allzu große Sorgen müssen sie sich da jedoch nicht machen, derzeit fiebert Tamaki dem Förderprogramm schon ungeduldig entgegen. „Ich freue mich, immer besser zu werden“, sagt sie. Auf eines freut sie sich allerdings noch mehr: „Das Zusammensein mit den anderen Musikern ist am schönsten. Die verstehen einen.“

Von Frederike Müller