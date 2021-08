Fallersleben

Nur weil ein Haus eine Fachwerkfassade hat, ist es nicht unbedingt denkmalschutzwürdig. Andererseits ist es aber im Gesamtkontext vielleicht erhaltungswürdig. Wie diese Unterscheidungen zu machen sind und was der entsprechende Handlungsbedarf ist, erfahren interessierte Wolfsburger direkt von den Experten in verschiedenen Rundgängen am Tag des offenen Denkmals am 12. September.

Die Planung für die diesjährige Veranstaltung war nicht ganz einfach. „Wir wissen ja nicht genau, wie an dem Tag die Corona-Auflagen sind“, erklärt Nicole Froberg, Fachgebietsleiterin Denkmalschutz und Baukultur bei der Stadt Wolfsburg. So entschied man sich für eine Freiluftveranstaltung in der Fallersleber Altstadt. Unter dem Motto „Sein und Schein“ gibt es drei Führungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten.

Typisch Fallersleben: Verschiedene Stationen zwischen Denkmalplatz und Neuem Tor

Fachwerkhäuser dominieren die Fallersleber Altstadt. Quelle: Roland Hermstein

Von 11 Uhr an steuern Nicole Froberg und Rado Velkavrh von der Unteren Denkmalschutzbehörde unter dem Titel „Typisch Fallersleben“ verschiedene Stationen zwischen Denkmalplatz und Am Neuen Tor an, um die Bedeutung der gerade erst überarbeiteten Erhaltungssatzung für die Fallersleber Innenstadt zu erläutern. Dabei geht es vor allem darum, den Gesamteindruck der Gebäudeensemble zu erhalten.

Tag des offenen Denkmals: So können Sie dabei sein Der Tag des offenen Denkmals findet in Zusammenarbeit von Denkmalschutzbehörde und dem Forum Architektur statt. Alle Führungen beginnen auf dem Platz vor der Eulenschule in Fallersleben. Eine vorherige Anmeldung über die E-Mailadresse forum.architektur@stadt.wolfsburg.de ist unbedingt erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de und www.wolfsburg.de/architektur.

Um 14 Uhr startet die Führung „Erhalten, Sanieren, Wiederherstellen“ mit Velkavrh und Susanne Dreißigacker, ebenfalls von der Unteren Denkmalschutzbehörde. Anhand verschiedener Fachwerkbauten aus dem 16. und 17. Jahrhundert erläutern sie, welche denkmalgerechten Maßnahmen ergriffen wurden, wie mit dem Verlust von von historischer Substanz umgegangen werden kann und verschiedene Zeitschichten an einem Gebäude ablesbar sind.

Ein Verständnis für Denkmalschutz entwickeln

„Verstehen heißt sehen“, sagt Velkavrh. Wer einmal am greifbaren Beispiel erläutert bekommt, woran man historische Substanz erkennt, wird diese auch an anderen Gebäuden später wiederfinden. So lässt sich ein tieferes Verständnis für den Denkmalschutz entwickeln.

Die Führung von 15 Uhr an mit Esther Orant vom Forum Architektur und Friederike Hansen von der Unteren Denkmalschutzbehörde richtet sich an Familien. Hier wird kindgerecht auf spielerische Weise Wissen vermittelt. Über kleine Aufgaben, Suchspiele und Quizfragen rund um den Denkmalplatz lernen die Teilnehmer viel über Baudenkmale verschiedener Zeiten wie etwa die St. Michaeliskirche oder die Alte Schmiede.

Von der Redaktion