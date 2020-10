TSG Mörse sucht immer noch einen neuen Vorsitzenden

Mörse

Es hat wieder nicht geklappt: Die TSG Mörse hat immer noch keinen neuen Vorsitzenden. „Auf der Jahreshauptversammlung fand sich leider niemand, der den Posten übernimmt“, bedauert Pressewart Michael Voß.

Er hatte 2018 das Amt abgegeben und das vorher auch lange angekündigt – einen Nachfolger gibt es bislang nicht. Arbeitsfähig ist die TSG trotzdem. Der Vorstand teilt sich die Aufgaben. Dort gab es einen Wechsel: Der stellvertretende Vorsitzende Joachim Schmidt hört auf, dafür rückt Frank Eichhoff nach, der vorher stellvertretender Sport- und Jugendkoordinator war. „Darüber sind wir sehr froh“, sagt Voß. Im Vorstand geblieben ist Petra Keppler-Pusch. Sie ist zwei weitere Jahre für den Geschäftsbetrieb zuständig.

Vielleicht findet sich bei der nächsten Jahreshauptsammlung 2021 ein Kandidat

Michael Voß bedauert, dass sich wieder niemand für den Vorsitz fand. Er hatte mögliche Kandidaten persönlich angesprochen. Corona und der damit verbundene Rat, Kontakte möglichst zu vermeiden, machte die Sache nicht einfach.

Doch am Ende war es so wie bei der vergangenen Jahreshauptversammlung: Niemand stellte sich zur Wahl. Michael Voß hat die Hoffnung trotzdem noch nicht verloren: „Im März 2021 ist wieder eine Jahreshauptversammlung, vielleicht findet sich ja bis dahin jemand, der den Vorsitz übernimmt.“

Erfolgreiches Benefiz-Fußballspiel und Jubiläum der Gymnastiksparte

Ansonsten sieht es gut bei der TSG Mörse aus. Voß hob in seinem Bericht die Jubliäumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Gymnastiksparte und das Benefizspiel für den Mörser Fußballer Peter Ament, früherer Lizenzspieler des VfL Wolfsburg und langjähriger Trainer bei der TSG, hervor. Bei dem Benefizspiel trat die Traditionsmannschaft des VfL um Roy Präger gegen ehemalige Weggefährten von Peter Ament im Mörser Herzbergstadion an. Rund 10 000 Euro kamen dabei für die Nowak-Stiftung zusammen.

Es gab noch mehr Erfreuliches: Die Ü 50-Fußballer nahmen wieder an den niedersächsischen Landesmeisterschaften teil, außerdem gab es zahlreiche Aufstiegserfolge der Mörser Tennisabteilung, darunter der Aufstieg der Herren 30 in die Nordliga. Mörses Tenniscrack Christian Ruschlau erkämpfte sich in seiner Altersklasse den Landesmeistertitel des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen.

Gymnastik, Tennis und Fußball sind die größten Sparten bei der TSG Mörse

Die TSG hat zurzeit 814 Mitglieder. Die stärksten Abteilungen des Vereins sind die Gymnastiksparte, gefolgt von Tennis und Fußball. Sie sind mit 728 Mitgliedern der große Rückhalt des Vereins, so Voß. Besonderes Lob gab es für die 32 Übungsleiter der TSG. Während des Corona-Lockdown verzichteten sie auf ihr Gehalt.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden auch treue Mitglieder geehrt. Quelle: Privat

Für 50-jährige Vereinstreue wurden folgenden Mitglieder geehrt: Marlis Hoffmann, Inge Münzinger, Detlef Reckel und Gertrud Witleb. Horst Bauder ist bereits 60 Jahre treues Vereinsmitglied. Michael Voß erhielt die Ehrennadel des Deutschen Turner Bundes. Horst-Rüdiger Schmidt wurde mit der LSB-Bronzenadel ausgezeichnet.

