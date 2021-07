Sülfeld: Roman Dettmann (PUG) will historische Dorfeiche schützen

Sülfeld

Die Sülfelder Dorfeiche am Forstweg und die Eiche am Fallersleber Denkmalplatz sind stattliche Bäume, die eine große Bedeutung für die Bürger haben. Jeder erfreut an ihnen. Damit das noch lange möglich ist, startete die PUG im letzten Ortsrat Fallersleben/Sülfeld einen Antrag: Die Verwaltung soll prüfen, wie man solch historisch bedeutungsvollen Bäume am besten schützen kann. Die Stadt nimmt die Anregung auf.

Sie will ein Kataster erstellen, in dem sämtliche Bäume im gesamten Stadtgebiet aufgenommen sind, die eine besondere historische Bedeutung haben. Auf dieser Basis plant der Geschäftsbereich Grün dann entsprechende Maßnahmen: Wie lassen sich die Bäume schützen, sind neben der üblichen Überprüfung noch weitere nötig?

Ein schöner Erfolg, sagt der stellvertretende Ortsbürgermeister Roman Dettmann. Er hatte die Idee für den Antrag. Die kam ihm, als die Stadt wieder mal ihren jährlichen Baumfällungsbericht vorstellte. Dabei fiel Dettmann auf, dass in Wolfsburg immer mehr Bäume der Säge zum Opfer fallen. „Vor allem durch die Trockenheit“, sagt der PUG-Politiker.

Die Sommer werden immer heißer

Wegen des Klimawandels sind die Sommer immer heißer. Das bekommt der Wolfsburger Wald zu spüren: Dort starben viele Bäume ab oder bekamen Krankheiten wie Pilzbefall, weil sie so geschwächt waren.

Die Trockenheit macht auch vor Bäumen nicht Halt, die einen historischen und ideellen Wert für die Bürger haben. Fast jeder Wolfsburger Ortsteil hat ebenso wie Sülfeld eine Dorfeiche. Die sollte man unbedingt schützen, meint Roman Dettmann. Er hätte schon eine Idee, wie das aussehen könnte: „Die Ortsfeuerwehren könnten die Wässerung übernehmen.“

Von Sylvia Telge