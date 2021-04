Sülfeld: In der Schleusensiedlung halten alle zusammen 

Sülfeld

Die Sülfelder Schleusensiedlung ist Idylle pur. Umgeben von Feldern und Kanal scheint hier irgendwie die Welt stehen geblieben zu sein. Das liegt vielleicht an den putzigen Häusern, die in den 1930-er Jahren entstanden sind. Marlies Moisig (51) wohnt seit 1988 in einem.

Es ist der ehemalige Lebensmittelladen der Siedlung. „Den gibt es längst nicht mehr“, sagt die ehemalige Binnenschifferin. Früher war solch ein Laden wichtig. Die Bewohner waren zwar größtenteils Selbstversorger, hielten ihr eigenes Vieh und bauten Gemüse an. Das gibt es heute nicht mehr – in Sülfeld ist ein großer Supermarkt.

Der Zusammenhalt unter den Bewohnern in der Schleusensiedlung ist groß

Etwas ist aber von früher geblieben: Weil die zehn Bewohner in den 15 Häusern (von denen aktuell einige leer stehen) so abgeschieden leben, ist der Zusammenhalt in der Siedlung riesig. „Hier hilft jeder dem anderen. Hier kann man auch mal im Bademantel zum Nachbarn gehen“, erzählt Bewohner Mirko Bölke. Der 51-Jährige arbeitet bei der Schleuse und gehört damit zu der „Minderheit“ in der Siedlung. Ursprünglich waren die Häuser mal Dienstwohnungen für Schleusen-Mitarbeiter. Das ist längst vorbei. Die Häuser kann mittlerweile jeder kaufen.

Trotzdem ist der Zusammenhalt geblieben. Der muss auch sein. Schließlich gibt es fremde Hilfe nur einige Kilometer entfernt. Wer in der Schleusensiedlung wohnt, hat nicht nur ein Haus, sondern ihm gehört außerdem ein Stück der Straße, die sich einmal längs durch die Häuserreihe zieht. Und den muss man im Winter bei Schnee natürlich selbst räumen. Die Stadt kommt nicht.

Ein echtes Problem für die Bewohner ist Internet. Weil die Siedlung so abseits liegt, ist die digitale Verbindung nicht die allerbeste. Und Glasfaser? Bei dem Thema müssen Marlies Moisig und Mirko Bölke grinsen.

Obwohl viele Bewohner hinzugezogen sind – der besonderen Geschichte die Schleusensiedlung sind sie sich bewusst. Und die wollen sie der Nachwelt erhalten: mit einer Chronik. Zur Historie gibt es übrigens eine nette Anekdote: Die Bewohner der Siedlung gingen gern zum Schützenfest ins eineinhalb Kilometer entfernten Sülfeld. „Auf den Nachhauseweg gingen die jungen Leute zur Kirche und ließen die Glocken läuten“, erzählt Bölke den überlieferten Streich: Ein Heidenspaß, über den heute noch gelacht wird.

Von Sylvia Telge