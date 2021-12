Sülfeld

Adventsstimmung auf den Straßen rund um Sülfeld: Am Wochenende begleitet die Freiwillige Feuerwehr einen weihnachtlich geschmückten Trecker-Konvoi auf seinem Rundkurs durch Sülfeld, Fallersleben, Mörse und Ehmen. Und weil das so schön ist, sogar gleich zweimal. Start ist am Samstag, 11. Dezember, und eine Woche später am Samstag, 18. Dezember, jeweils um 16.30 Uhr auf dem Forstweg in Nähe des ehemaligen Modellflugplatzes.

Im Forstweg befindet sich der Hof Bendlin – und Marcel Bendlin war am letzten Wochenende schon an einer ähnlichen Aktion im Landkreis Gifhorn maßgeblich beteiligt. Quasi im Austausch sind bei der Sülfelder Tour jetzt auch Trecker aus Isenbüttel mit dabei, außerdem beteiligen sich Landwirte aus Ehmen und Mörse. „Aber der Großteil der Fahrzeuge stammt aus Sülfeld. Einige Familien nehmen gleich mit zwei oder sogar vier Traktoren teil“, sagt Feuerwehrmann Jan Freiberg. Durch die „Treckerfreunde Sülfeld“ dürften einige bereits über die Ortsgrenzen hinaus bekannt sein. Die Organisation der Advents-Aktion liegt in den Händen von Dorfarbeitskreis und Feuerwehr. Um die Genehmigung durch die Stadt Wolfsburg hatte sich der stellvertretende Ortsbürgermeister Roman Dettmann bemüht. Das Go kam recht kurzfristig, aber gerade rechtzeitig noch am Freitag.

15 Traktoren und Feuerwehr-Fahrzeuge

Bereits im Jahr 2020 hatte eine Weihnachts-Trecker-Parade auch in Wolfsburg ein wenig Licht in den dunklen Corona-Advent gebracht. Begeisterte Zaungäste säumten die Straßen. „Wir wollen vor allem den Kindern eine Freude machen“, sagt Freiberg. Die 15 Traktoren und zwei ebenfalls geschmückte Feuerwehrwahrzeuge haben übrigens auch weihnachtliche Musik dabei.

Wo fahren die Weihnachtstrecker lang? Die Streckenführung

Die Wegbeschreibung im Einzelnen:

Der Rundkurs führt am Samstag vom Forstweg aus über Dietzebergweg, Dorfstraße und Papenstieg, dann geht es weiter über die Gifhorner Straße in die Westerbreite von Fallersleben und von dort aus über Hinterm-Hagen, Mumme- und Herzogin-Clara-Straße Richtung Mörse, von wo aus die Trecker über Ludgeri-Straße und Kalkberg wieder zum Forstweg zurückkehren. Für nächstes Wochenende ist die umgekehrte Reihenfolge geplant: Erst Ehmen und Mörse, dann Fallersleben.

Von Andrea Müller-Kudelka