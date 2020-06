Statt Sportfest: VfB Fallersleben verteilt Geschenke an Mitglieder

Fallersleben

Mancher schwelgte am Sonntag in schöner Erinnerung: An bunte Festspiele bei strahlendem Sonnenschein, fröhlich tobende Menschen an die perfekte Präsentation der Sparten: Seit 2016 begeisterte der VfB Fallersleben Mitglieder und Gäste mit einem gigantischen Sommerfest, das auch an diesem Sonntag stattfinden sollte. Das Fest wurde wegen Corona zwar gestrichen, aber der VfB bot eine wunderbare Alternative an.

Der Fallersleber Verein wollte seinen Mitgliedern eine Anerkennung bereiten und damit Dank sagte für die unverbrüchliche Treue: Alle VfBer waren eingeladen, ein kleines „Trostpflästerchen“ in Empfang zu nehmen. Organisator sportlicher Leiter Denny Sack und seine Helfer-Crew verschenkten am Sonntag Handtücher, Trinkbecher, T-Shirts und Fan-Schals. Trotz des durchwachsenen Wetters mit zeitweiligen Regenfällen war die Resonanz prima.

Warten im Regen: Die VfB-Mitglieder wahrten Abstanden und bewiesen Geduld am Sonntag. Quelle: Boris Baschin

„Ist doch total nett“, so freute sich Regine Petter, seit über 15 Jahren Mitglied im VfB, die mit Maret und Bendix gekommen war und zielsicher nach einem der hübschen blauen VfB-Handtüchter griff. Überhaupt war die Stimmung bestens, obwohl die Teilnehmer überwiegend den empfohlenen Sicherheitsabstand einhielten und eine teilweise lange Besucherschlange von der Halle klaglos akzeptierten.

VfB-Mitglieder loben Aktion: „Verbundenheit zum Verein“

Britta Jachlinski und Michael Schnürer, sie Rhönradturnerin, er Fan von VfB-Fit, lobten die Geschenkaktion als gute Alternative zum abgesagten Sommerfest. „Es ist ein schönes Beispiel der Verbundenheit im Verein.“

Die unterstrich auch VfB-Vorsitzender Dr. Nicolas Heidtke. „Natürlich habe der Sport im Gesamtverein 2020 bisher einige Einschränkungen und auch Rückschläge hinnehmen müssen.“ Während in einem normalen Jahr der 5200-Mitglieder-Verein sich über rund 400 Neuaufnahmen freuen konnte, erwarte man in diesem Jahr nur rund 100. „Aber Corona hat den VfB in seinen Grundfesten nicht erschüttert“, sagte Heidtke.

VfB Fallersleben verteilte über 1000 Geschenke

Das vierköpfige Verteilerteam um Denny Sack freute sich jedenfalls über den regen Betrieb. Glücklicherweise hatte man für den erwartenden Besucheransturm entsprechend vorgesorgt: Weit über 1000 Präsente wurden vergeben. „Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ – dieses Motto jedenfalls passte prima zum gelungenen Sonntag im VfB.

Von Burkhard Heuer