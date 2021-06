Fallersleben

Normalerweise hätte am Wochenende das Fallersleber Volks- und Schützenfest stattfinden sollen. Coronabedingt musste es jedoch das zweite Jahr in Folge ausfallen. Bürgerschützenkönig Detlev Moser, der deshalb schon seit 2019 im Amt ist, wollte das so allerdings nicht stehen lassen: Er lud seine Spielleute des USK Fallersleben am Freitag zu einer kleinen Zusammenkunft ins Schützenheim ein. Auch für die Ortsbürgermeisterin gab es eine Überraschung.

Scharf geschossen wurde am Freitagabend auf der Schießanlage des USK nur mit Sektkorken. Mehr als die Hälfte der 21 aktiven Spieler versammelte sich mit gebührendem Abstand auf dem Rasen.

Der Spielmannszug hatte zuletzt 2020 gemeinsam gespielt

Zuletzt hatte der Spielmannszug im Januar 2020 während der Jahreshauptversammlung gemeinsam gespielt. Seitdem gab es keine Auftritte oder Proben. Die Spielfreude war deshalb am Freitag umso größer. Das Niedersachsenlied erklang und viele andere Stücke. Jeder durfte sich einen Titel wünschen.

Mit der Aktion wollte Schützenkönig Moser wenigstens ein kleines bisschen Freude im Sinne des Schützenfests vermitteln. Das kam bei allen Beteiligten sehr gut an. „Ich war mit meiner Familie und den Ministern auch am Donnerstag unterwegs, um bei einigen Leuten die Fahne zu hissen“, erzählte er.

Es ist eine sehr ungewöhnliche Amtszeit für den König. Denn: Von den vielen Traditionen ließ sich im Grunde gar nichts vollziehen. „Die Eiche wurde schon im letzten Jahr im April gepflanzt“, sagte Detlev Moser. Sie steht am Kanal an der Königs-Chaussee. Die offizielle Zeremonie an dieser Königseiche konnte bis jetzt aber nicht stattfinden.

Ständchen für Bärbel Weist

Immerhin hatten die Spielleute seit Langem mal wieder einen schönen Abend, an dem sie auch Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist mit einem Ständchen überraschten. Die hatte es sich trotz der notgedrungenen Absage des mehr als 400 Jahre alten Fests nicht nehmen lassen, wie in jedem Jahr am Donnerstag das Fahnenhissen im eigenen Garten zu veranstalten.

Sascha Ehrhoff und Michaela Brinschwitz von der Verwaltungsstelle Fallersleben sowie Ernst Telge nahmen teil. Beim Vorbereiten hatte als ehemaliger Schützenkönig und Nachbar Horst Thiele mitgeholfen.

„Das Schützenfest kenne ich von Kindheit an. Ich habe es vier Jahrzehnte aktiv mitgestaltet“, sagte Bärbel Weist. Die dienstälteste Ortsbürgermeisterin Niedersachsens wird nicht erneut kandidieren – es wäre also ihr letztes Fest im Amt gewesen. „Mein Wunsch ist, dass solche Feste bestehen bleiben“, betont Weist, die selbst sogar dreimal Fallerslebens Schützenkönigin war. Das Hissen der Fahnen trage dazu bei, dass die Feier nicht in Vergessenheit gerät, hofft sie. Viele Fallersleber schlossen sich ihr an: Auch andere Häuser und Straßen waren am Wochenende mit Wimpelketten geschmückt.

Von Robert Stockamp