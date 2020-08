Fallersleben/Sülfeld

Der Regen am Sonntag war zwar nicht so schlimm wie das Unwetter Mitte Juni. Aber er war so stark, dass einige Feuerwehren in Wolfsburg ausrücken mussten: Die Fallersleber Feuerwehr pumpte in zwei Kellern Wasser ab. Die Kollegen in Sülfeld waren in einer Lagerhalle auf dem Dietzeberg im Einsatz, die Brackstedter Feuerwehr in einem Wohnhaus im Plantagenweg.

Starker Regen hat am Sonntagmorgen in Fallersleben zwei Keller sowie eine Straße überflutet. Insgesamt 18 Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, Wasser aus Häusern zu pumpen, erklärte Pressesprecher Jürgen Koch. Gegen 8.10 Uhr war der erste Alarm: In der Fallersleber Forstlandstraße stand im Keller eines Wohnhauses das Wasser rund 15 Zentimeter hoch.

WEB musste mit einem Saugwagen kommen

Nach einer ersten Lageerkundung, ließ Einsatzleiter Daniel Tegtmann die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) mit einem Saugwagen alarmieren, „da größere Mengen Schmutzwasser in den Keller gelaufen waren“, erklärt Koch. Gemeinsam mit Mitarbeitern der WEB konnten die Fallersleber Einsatzkräfte das Wasser beseitigen. In der Forstlandstraße war das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug mit einer Tauchpumpe im Einsatz.

Zur gleichen Zeit waren Gerätewagen und Einsatzleitwagen unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Lars Hartmann in der Straße „An der Grandkuhle“: Wegen eines Gully, der mit Laub verstopft war, hatte sich das Regenwasser auf der Fahrbahn gesammelt und drohte, in benachbarte Keller zu laufen. Die Feuerwehr reinigten drei Gullys – so konnte das Regenwasser wieder ablaufen.

Wasser stand in einer Lagerhalle in Sülfeld

Anschließend fuhren beide Fahrzeuge zu einer weiteren Einsatzstelle im Grenzweg: Hier stand das Wasser in einem 100 Quadratmeter großen Keller rund 15 Zentimeter hoch. Mit Tauchpumpe sowie Wassersauger wurde es entfernt.

In Sülfeld musste die Feuerwehr ebenfalls wegen des starken Regens ausrücken: Auf dem Dietzeberg stand eine Lagerhalle rund fünf Zentimeter unter Wasser. „Der Besitzer konnte es mit seinen eigenen Geräten nicht abpumpen“, erklärt Ortsbrandmeister Arne Stahlhut. Nach einer Stunde war das Wasser beseitigt.

In Brackstedt stand der Keller eines Wohnhauses im Plantagenweg unter Wasser – rund drei Zentimeter. Die Feuerwehr entfernte es mit einem Wassersauger.

