Wolfsburg

Die Geflügelpest ist in Niedersachsen bereits nachgewiesen worden. Geflügelhalter aus Wolfsburg müssen ihre Tiere deshalb seit dem 25. Januar entweder in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, in die kein Vogel oder Kot eindringen kann, halten.

Björn Pessel vom Geflügelzuchtverein Fallersleben (GVZ) hält acht Hennen in einer Voliere, die an der Seite mit engen Maschendrahtzaun gesichert und von oben abgedeckt ist. „Die Krankheit wird auch durch Kot übertragen, deshalb müssen die Tiere von allen Seiten geschützt werden“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende.

Geflügelpest in Niedersachsen nachgewiesen

Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) geht derzeit von einem erhöhten Risiko der Einschleppung der Geflügelpest über Wildvögel aus. Einzelne Ausbrüche der Geflügelpest in Hausgeflügelbeständen wurden in Niedersachen bereits nachgewiesen. Nach Angaben von Pessel gibt es einen Fall in Braunschweig.

Vogelgrippe auf dem Vormarsch – ein Video:

Das Gebiet der Stadt Wolfsburg liegt zwar nicht in einer Hauptflugroute, jedoch wird es von zahlreichen Wildvögeln auf dem Vogelzug überflogen und teilweise auch als Rastplatz benutzt. So tummeln sich viele Gänse zur Mauser am Schillertreich. „Die Gefahr besteht nicht nur für die Tiere, auch Menschen können sich anstecken. Sie sollten Tier und Kot nicht berühren“, so Pessel.

Wolfsburger Geflügelhalter müssen Tiere abgeben

Die Hennen von Familie Pessel laufen normalerweise draußen herum. Durch die andauernde Stallhaltung könnten sich Krankheiten wie Schnupfen schnell verbreiten, die Legeleistung könne sich verschlechtern oder das Alphatier könnte vor Langeweile andere Tiere anpicken.

So wird das Geflügel geschützt – eine Bildergalerie:

Zur Galerie In Niedersachsen gibt es einzelne Ausbrücke der Geflügelpest. Die Halter müssen ihre Tiere ab sofort schützen. Björn Pessel vom Geflügelzuchtverein Fallersleben zeigt, wie das gelingt.

Enten und Gänse bräuchten mehr Platz als Hühner, doch einige Halter hätten nicht die Möglichkeit alle Tiere geschützt unterzubringen. „Einige Vereinsmitglieder müssen ihren Bestand reduzieren, andere verzichten wegen der Aufstallung auf die Kükenaufzucht“, erklärt der 45-Jährige.

Tiere werden vor dem Vogelgrippe-Erreger geschützt

In Wolfsburg ist es bisher nach Angaben der Stadt zu keinem Geflügelpest-Ausbruch gekommen. Sobald ein Tier im Bestand erkrankt sei, müssten alle anderen Tiere auch gekeult werden. Diese Tiere dürften nicht mehr verzehrt werden.

Schutz vor Erreger: Informationen für Geflügelhalter Vögel können – ähnlich wie Menschen – an Grippe erkranken. Der Vogelgrippe-Erreger kommt vor allem bei Wildvögeln vor, erklärt das Friedrich-Löffler-Institut (FLI). Das Virus kann sich genetisch verändern und zu einem stark krankmachendes Virus werden. Der Begriff Geflügelpest steht also für einen schweren Verlauf der Vogelgrippe mit vielen Todesfällen. In Deutschland und Europa deutet sich erneut eine schwere Geflügelpest-Welle an. Seit Mitte Oktober 2021 wurden in Deutschland Hunderte von infizierten Wildvögeln sowie über 50 Ausbrüche bei Geflügel und gehaltenen Vögeln aus zahlreichen Bundesländern gemeldet. Aufgrund der aktuellen Risikolage erlässt die Stadt Wolfsburg mit Wirkung zum 25. Januar 2022 eine Pflicht zur Aufstallung von Geflügel. Sämtliches in der Stadt Wolfsburg gehaltene Geflügel, beispielsweise Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, ist entweder in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung besteht, zu halten. Für weitere Informationen steht das Veterinäramt unter der Telefonnummer 05361/ 282141 zur Verfügung.

Die Geflügelhalter in Wolfsburg sind angehalten die Hygienemaßnahmen streng einzuhalten. Vor dem Betreten des Stalles wechselt Pessel die Schuhe und desinfiziert das Paar, welches er nur zur Fütterung anzieht. „Wir im Verein sind gut informiert, hoffentlich halten sich alle Geflügelhalter, an die Regeln“, betont Pessel. Die Stallpflicht gilt bis auf Widerruf. Im vorherigen Jahr waren die Tiere von Familie Pessel einige Wochen in der Voliere.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig