Fallersleben

Der Rischfeldweg in Fallersleben ist eine schmale Straße. Aber nicht so schmal, dass nicht noch ein Auto am Straßenrand parken kann. Die vorgeschriebene Fahrbahnbreite von 3,05 Meter sei dann trotzdem noch gegeben, versichern Anwohner. Nun haben einige von ihnen ein Knöllchen bekommen – weil die 3,05-Meter-Breite nicht eingehalten worden sei. Die Bewohner sind stinksauer.

Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil der städtische Ordnungsdienst die Verwarnungen im Zwei-Minuten-Takt verteilt habe. „Um zu prüfen, ob der Abstand wirklich unter der vorgeschriebenen Grenze ist, müsste man das an jedem einzeln Auto nachmessen“, gibt Tobias Wehe bedenken. Ob das in so kurzer Zeit möglich ist? Die Bewohner im Rischfeldweg bezweifeln das. „Wenn wir zahlen sollen, muss die Messung ja dokumentiert worden sein“, bemerkt Anwohner Olaf Lutz.

Auf den Grundstücken ist oft kein Platz

Einige Anwohner müssen ihre Autos vor dem Haus abstellen. Auf den Grundstücken ist oft kein Platz dafür. Melissa Laukat wohnt zum Beispiel auf einem Grundstück, auf dem zwei Häuser stehen – fünf Fahrzeuge gehören dazu. Also werde auf der Straße geparkt. Aber vernünftig, versichert die 32-Jährige. Ein Parkchaos habe es im Rischfeldweg nie gegeben. „Meistens parken Autos nur auf einer Seite. Andere Fahrzeuge können ohne Probleme gut daran vorbeifahren“, sagt Melissa Laukart. „Die Müllabfuhr kam immer durch, es gab keine Beschwerden“, so Lutz.

Er bekam ein Knöllchen, Henning Doppelstein sogar zwei: Er erhielt eins, seine Frau Marion Olivieri ebenfalls eins: „Das ist eine Unverschämtheit.“ Obwohl noch über 3,05 Meter Platz auf der Fahrbahn war. „Wir haben sogar die Außenspiegel der Autos eingeklappt“, versichert Doppelstein.

Auf dem Gehweg darf man nicht parken

Vor einigen Monaten verteilte der Ordnungsdienst schon einmal Knöllchen: „Da standen zwei Reifen vom Auto auf dem Gehweg. Das war nicht in Ordnung. Die 30 Euro haben wir bezahlt“, erklärt Melissa Laukart. Danach habe kein Anwohner auf dem Gehweg geparkt. Obwohl die Fahrbahn dann noch breiter wäre, meint Anwohner René Wohltat. „Platz für Fußgänger war trotzdem noch.“

Auf dem Gehweg zu parken ist aber nicht erlaubt und die Fahrbahn muss trotz abgestelltem Auto noch mindestens 3,05 Meter breit sein, erklärt Elke Wichmann von der Kommunikation der Stadt. „Diese Vorschrift dient der Gefahrenabwehr und soll es Rettungskräften jederzeit ermöglichen, sicher und zügig an parkenden Fahrzeugen vorbei zu kommen.“ Der Ordnungsdienst habe das „aufgrund von Bürgerbeschwerden“ im Rischfeldweg kontrolliert.

Gabriela Wohlers hätte es besser gefunden, wenn derjenige, der sich an den parkenden Autos stört, mit dem Autobesitzer/Hausbesitzer gesprochen hätte: „Ein direkter Dialog wäre schöner gewesen“, sagt die Anwohnerin.

Beim letzten Mal haben die Bewohner aus dem Rischfeldweg ihre Knöllchen bezahlt, diesmal wollen sie nicht zahlen. Weil man sich erst bei einem Bußgeld zu dem Fall äußern könne, lassen sie die Zahlungsfrist ablaufen. „Das wird dann zwar teurer, aber wir wollen uns das nicht gefallen lassen“, sagt Melissa Laukart.

Von Sylvia Telge