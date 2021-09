StJR öffnet das Freibad in Almke am Sonntag für Hunde

Almke

Eine durchwachsene Saison liegt hinter dem Freibad in Almke, obwohl die Bilanz etwas besser ausfällt als 2020. Betrieben wird das Bad vom Stadtjugendring Wolfsburg unter Geschäftsführung von Jens Hortmeyer. Der freut sich jetzt auf das Highlight zum Abschluss: Am Sonntag, 19. September, von 9 bis 16 Uhr übernehmen beim Hundeschwimmen wieder die Vierbeiner das Freibad, bevor der Verein die Anlage endgültig winterfest macht.

Attraktion seit 2018

„Das Hundeschwimmen ist in den letzten Jahren eine echte Attraktion gewesen. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf die außergewöhnlichen Badegäste“, sagt Hortmeyer. Seit 2018 gibt es die Aktion, 50 Cent pro Bein werden dafür beim Einlass kassiert. 2019 waren dann schon fast 120 Tiere im Bad. Schwimmen dürfen nur die Vierbeiner, aber trotzdem kamen bisher jedes Mal auch Stammschwimmer noch einmal ins Freibad, um sich vom Team und voneinander zu verabschieden. Schließlich gibt es auch ein gastronomisches Angebot auf der Terrasse am beliebten Kiosk.

Badetag für Hunde: Schwimmen dürfen am Sonntag im Freibad in Almke nur die Vierbeiner. Für Zweibeiner gibt es aber ein gastronomisches Angebot. Quelle: Roland Hermstein

Der Geschäftsführer resümiert: „Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten wir 2021 fast 10 000 Gäste in Almke begrüßen“. 2020 sah es deutlich mieser aus: Da waren es trotz des schöneren Sommers nur 6817 Schwimmerinnen und Schwimmer. Mit ein Grund ist in diesem und im vergangenen Jahr der Umstand, dass auch der benachbarte Zeltplatz des Stadtjugendrings wegen der Pandemie nicht ausgelastet war. Die meisten sonst üblichen Veranstaltungen und Sonderaktionen fielen flach.

Die Saison war im Juni aber vielversprechend gestartet, erinnert sich Sven Taubel vom Stadtjugendring, der die Aufsicht am Beckenrand hatte. Das Wetter spielte mit und das Freibad war sogar ohne Corona-Test nutzbar. Leider zogen dann in den Sommerferien häufiger Wolken auf. „Wir hätten den Kindern, Jugendlichen und Familien in Wolfsburg einen richtigen Freibad-Sommer gewünscht, aber wenigstens konnten wir die ganze Saison geöffnet bleiben“, sagt Taube. Und Almke kann auch die Hundefreunde wieder begeistern. In einem der beiden städtischen Freibäder (Fallersleben und VW-Bad) soll die Aktion laut Stadträtin Monika Müller 2022 wieder stattfinden.

Von Andrea Müller-Kudelka