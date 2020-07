Fallersleben

Dieses Büchlein, genau 150 Seiten stark, wird nicht nur in Kreisen der katholischen Kirchengemeinde, sondern auch bei weiteren geschichtsinteressierten Einwohnern der Region auf Interesse stoßen: Es handelt sich um die Ergänzung und Aktualisierung der Chronik der Fallersleber Pfarrgemeinde St. Marien aus den Anfängen vor 90 Jahren über das einstige Gotteshaus über Neubau der Kirche St. Marien bis hin zum absolut aktuellen Vorhaben, dem geplanten Umbau des Pfarrheims.

Autorin und Initiatorin der komplettierten Chronik ist Meike Strauß, Zahnärztin in Fallersleben und Mitglied des Fördervereins. Darüber hinaus ist Strauß auch zuständig für die turnusgemäßen Pfarrbriefe von St.Marien.„Die erste Chronik reicht von der Gründung der Pfarrgemeinde bis ins Jahr 1999“, berichtet die Autorin. Da mittlerweile zwei weitere ereignisreiche Jahrzehnte ins Land gegangen seien, sei ihr die Idee gekommen, die Chronik zu aktualisieren und zudem auch einige kleinere historische Ungenauigkeiten der alten Aufzeichnungen zu korrigieren.

Anzeige

St. Marien : Meike Strauß forschte in Pfarrbriefen der Kirche

Zwei Jahre forschte Meike Strauß in Pfarrbriefen, schöpfte aus den Erinnerungen von Pfarrsekretärin Renate Cichon und freute sich darüber, dass Ursula Thomas akribisch Korrektur las. Ursprünglich sollte die neue Chronik unter dem Titel „Von der Seelengarage bis hin zur lebhaften katholischen Kirchengemeinde“ zum Pfarrfest im Juni erscheinen, bei dem das 66-jährige Bestehen der Fallersleber Gemeinde gefeiert werden sollte. „Doch leider kam alles anders: Corona-Pandemie, geschlossene Kirchenhäuser, keine Großveranstaltungen erlaubt“, berichtet Strauß. Dennoch war das für sie kein Grund, mutlos zu werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die neue Chronik gibt Einblicke in die Geschichte der St. Marien-Gemeinde – von der Entstehung vor 90 Jahren bis zum heutigen Tage. Quelle: Pastor Gabriel Makinisi und die Pfarrgemeinde.

Und jetzt liegt die neue Chronik in Buchform vor: Erstauflage 250 Exemplare, 150 Seiten stark und mit einigen markanten neuen Fakten und Zahlen. So hat die Autorin im Laufe der Recherchen festgestellt, dass man in diesem Jahr nicht nur Kirchweihfest hätte feiern können, sondern gleichermaßen 75 Jahre selbstständige Pfarrvikarie ab 1945 zunächst als St. Michael, ab Mai 1954 dann als „Mutterschaft Mariens“. Seit exakt einem halben Jahrhundert verschickt man den Pfarrbrief, vor 40 Jahren wurde der Grundstein für das Pfarrheim gelegt.

Chronik : Erlös kommt der Renovierung des Pfarrheims zu Gute

Und da schließt sich auch der jetzt vorliegende historische Kreis. Denn der Erlös der neuen Chronik soll komplett in Umbau und Renovierung des Pfarrheims fließen. Für zehn Euro ist das Büchlein im Pfarrbüro in der Herzogin-Clara-Straße erhältlich, außerdem in der Buchhandlung König (SCM Shop) in der Bahnhofstraße. Wegen Corona sei man aber auch gern bereit, für einen Aufpreis von 2.50 Euro die Chronik per Post zu verschicken, so Meike Strauß.

Von Burkhard Heuer