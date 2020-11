Sülfeld

Ein Stück Sülfelder Dorfgeschichte ist bald vorbei: Die Sprechstelle im Forstweg soll schließen. Der Ortsrat Fallersleben/ Sülfeld stimmte am Dienstagabend im Hoffmannhaus-Saal einer Zusammenlegung mit der Sprechstelle Fallersleben zu. „Damit endet ein Stück Sülfelder Geschichte“, sagte der stellvertretende Ortsbürgermeister Roman Dettmann (PUG). Und ein Stück Eigenständigkeit...

Wann das Gemeindebüro schließt, steht noch nicht fest. Dettmann geht davon aus, dass die Zusammenlegung im Laufe des nächsten Jahres erfolgt. Jetzt müsse die Verwaltung noch ein Konzept für die künftige Nutzung des Gebäudes, das der Stadt gehört, erarbeiten.

Anzeige

In dem Gebäude sind neben der Sprechstelle noch zwei Wohnungen untergebracht

Dort sind neben der Sprechstelle noch zwei Wohnungen untergebracht. Die Mieter sollen eine langfristige Perspektive bekommen und keine Angst vor Kündigung haben, sagt die PUG. Deshalb wollte sie einen entsprechenden Zusatz in der Vorlage. Die anderen Fraktionen gingen mit – und so stimmten dann alle Ortsräte der geänderten Vorlage zu.

Die Sprechstelle ist faktisch schon jetzt dicht: Wegen Corona, aber auch wegen Personalmangel. Das ist bei anderen Sprechstellen in den Ortsteilen nicht anders. Schon jetzt müssen Sülfelder deshalb in die Fallersleber Verwaltungsstelle fahren.

Direkt vor der Fallersleber Verwaltungsstelle gibt es eine Bushaltestelle

Das funktioniere gut, sagt Dettmann. Direkt vor der Verwaltungsstelle gibt es eine Bushaltestelle. Außerdem ist die Fallersleber Verwaltungsstelle barrierefrei.

Es gebe noch einen Vorteil: Bislang ist das Gemeindebüro in Sülfeld vier Stunden in der Woche geöffnet, die tatsächliche Arbeitszeit für die Mitarbeiter liege aber bei 5,5 Stunden. Wegen Aufbau, Vor- und Nachbereitung. Das entfalle künftig. Damit spare die Verwaltung Personalressourcen. Die Ausstattung der Sprechstelle will die Stadt woanders weiterverwenden. Betriebskosten, Kosten für Internet, Telefon und Reinigung entfallen sogar ganz.

Mit „ Bürgerkoffern “ Verwaltungsaufgaben direkt vor Ort erledigen

Wer aus triftigen Gründen wie Krankheit nicht nach Fallersleben kommen kann, für den gibt es eine Alternative: Verwaltungsmitarbeiter mit so genannten „ Bürgerkoffern“könnten ihre Arbeit vor Ort erledigen. Der Bürgerkoffer ist quasi eine mobile Verwaltung. Er ist ausgestattet mit Geräten wie Laptop, Scanner und EC-Kartenlesegerät für die bargeldlose Bezahlung. Wer sich keine gelben Säcke in Fallersleben abholen kann, bekommt sie in der Sülfelder Kirchengemeinde.

Lesen Sie auch

Von Sylvia Telge