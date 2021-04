Spargelzeit startete in Kästorf diesmal früher

Kästorf

Die Spargelsaison hat in diesem Jahr früher begonnen. Eigentlich ist der Start ja erst Anfang April, im Restaurant Blume in Kästorf war es schon 14 Tage vorher soweit. „Man muss doch was tun, um die Menschen glücklich zu machen“, fand Chefin Ingrid Blume und setzte alles daran, das weiße Edelgemüse trotz Lockdown so schnell wie möglich auf den Tisch zu bringen. Einige Männer halfen ihr dabei.

Erste Ernte: Ingrid Blume freute sich sehr, als die ersten Stangen aus Neubokel geliefert wurden. Quelle: Roland Hermstein

Zwei der Helfer heißen Henning und Jürgen Kuhls. Die beiden Landwirte kommen aus Neubokel im Kreis Gifhorn. Auf dem Spargelhof der Familie Kuhls reiften einige der weißen Stangen nämlich früher als sonst heran – dank einem beheizten Felds. Dafür nutzen die Spargelbauern seit drei Jahren die Abwärme von umliegenden Haushalten. Ganz ohne Sonne geht es trotzdem nicht, denn sein Köpfchen streckt der Spargel erst aus der Erde, wenn es auch draußen einigermaßen warm ist.

Ingrid Blume freute sich in diesem Jahr ganz besonders auf die erste Ernte. Auch wenn sie der Kundschaft nicht wie sonst Spargel satt direkt im Restaurant servieren kann. Die Stammkunden kommen trotzdem und holen sich ihre Portion „Spargel to go“ mit Schnitzel, Schinken, Scholle oder Rührei. Und ein dritter Mann an Ingrid Blumes Seite sorgt dafür, dass diese Genüsse den Leuten tatsächlich ein glückliches Lächeln aufs Gesicht zaubern: Küchenchef David Barth.

