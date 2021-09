Spannende Frage: Wer wird Ortsbürgermeister von Fallersleben/Sülfeld?

Fallersleben

Im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld werden die Karten neu gemischt. Die PUG hat bei der Kommunalwahl ihre jahrelange absolute Mehrheit verloren. Damit ist nicht klar, ob der Ortsbürgermeister wieder aus ihren Reihen kommt.

Die PUG holte 32 Prozent der Stimmen. Das ist ein Minus von stattlichen 21,6 Prozent. Ein Grund dafür ist Bärbel Weist: Die PUG-Ortsbürgermeisterin trat nicht wieder zur Wahl an. Das merkte die PUG bei der Wahl. Die 5000 persönlichen Stimmen, die Bärbel Weist üblicherweise bekommt, holte kein anderer Ortsrat-Kandidat. Und: Weists Stimmen bekamen nicht automatisch andere PUG-Kandidaten, sondern auch andere Parteien, erklärt PUG-Vorsitzender Andreas Klaffehn.

PUG verpasst absolute Mehrheit

Trotzdem: Die PUG bleibt weiter stärkste Fraktion im Ortsrat. Weil ihr die absolute Mehrheit fehlt, stellt sie nicht zwangsläufig den Ortsbürgermeister. Sie ist auf Hilfe von einer oder mehreren Parteien angewiesen.

Andreas Klaffehn (PUG) will Gespräche mit anderen Fraktionen führen. Quelle: Britta Schulze

Tut sie sich mit der CDU zusammen, die bei der Wahl 11,1 Prozent zulegte, haben beide zusammen die Mehrheit. Aber auch mit SPD, Grünen, den beiden Kandidaten von Linke und FDP, die neu in den Ortsrat ziehen, wäre eine rechnerische Mehrheit möglich. Alles Rechenspiele, für die es noch zu früh sei, stellt Andreas Klaffehn klar.

Gespräche mit anderen Fraktionen

Die PUG will mit anderen Fraktionen Gespräche führen. Dabei sei zu klären „ob und wie groß die Schnittmengen“ sind, sagt Klaffehn. Wichtige Fragen seien zu klären. Zum Beispiel: Soll das Schwefelbad in kommunaler Hand bleiben? Soll der geplante Fahrstuhl am Fallersleber Schloss am Hof oder am Haupteingang installiert werden?

Noch etwas spielt eine Rolle, bei der Frage, wer Ortsbürgermeister von Fallersleben/Sülfeld wird: Eigentlich sollte der, der die meisten persönlichen Stimmen bekommen hat, das Amt übernehmen. Das wäre Andreas Klaffehn, der 1838 Stimmen erhielt. Dahinter folgt Roman Dettmann mit 1593 Stimmen, ebenfalls PUG.

Ralf Krüger steht bereit

Auch Ralf Krüger (SPD) sieht sich als Kandidat für das Amt. Krüger holte 1425 Stimmen. „Das sind über 600 mehr als bei der letzten Wahl.“ Er fühle sich dadurch „gestärkt“ und stehe als Ortsbürgermeister bereit.

Das tut auch Andre-Georg Schlichting (CDU). Seine Partei legte bei der Kommunalwahl in Fallersleben/Sülfeld 11,1 Prozent zu und kam auf 24,2 Prozent. Er selbst holte 1054 Stimmen. Um sich wählen zu lassen, braucht auch er Unterstützung von anderen Parteien. Für Gespräche sei man offen, unterstreicht Schlichting. Die müssten aber warten. Oberbürgermeister-Stichwahl und Bundestagswahl hätten Vorrang.

Linke und FDP sind neu im Ortsrat

Linke, Grüne und FDP könnten bei der Wahl des Ortsbürgermeisters ein Wort mitsprechen. Obwohl alle drei nur jeweils einen Sitz haben. Linke und FDP sind neu im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld. Beide Parteien freuen sich darüber. „Das ist großartig“, jubelt Linken-Ratsherr Bastian Zimmermann. Lea Broedermann habe tollen Wahlkampf gemacht. Zimmermann ist gespannt, wer das Gespräch mit der Linken sucht.

Mats-Ole Maretzke vertritt die FDP im Ortsrat. Nach langer Pause ist damit die FDP in dem Gremium wieder vertreten. „Früher war Fallersleben mal eine liberale Hochburg“, erinnert sich FDP-Ratsherr Marco Meiners. Jetzt könnte die FDP gleich eine wichtige Rolle bei der Ortsbürgermeisterwahl spielen.

