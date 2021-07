Sorglose Seniorin legt Portmonee aufs Kassenband – gestohlen!

Fallersleben

Leider sind immer noch zu viele Senioren zu sorglos: Einer 82-Jährigen wurde beim Einkauf im Schulzen Hof in Fallersleben das Portmonee gestohlen. Der Dieb hob kurze Zeit später mit ihrer EC Geld ab.

Die Tat ereignete sich bereits am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr. Doch erst am Montag ging die Seniorin zur Polizei. Der Fall spiele sich wie folgt ab: Die Frau stand nach ihrer Einkaufstour an der Kasse eines Supermarktes. Dort fiel ihr ein, dass sie noch etwas vergessen hatte. Sorglos legte sie ihr Portemonnaie auf das Warenband und ging kurz zu einem Regal.

Diebstahl im Schulzen Hof: Die Polizei sucht Zeugen aus dem Supermarkt

Als sie wieder zurückkam, war die Geldbörse nicht mehr da. Kurze Zeit später wollte die 82-Jährige ihre EC-Karte bei der Bank sperren lassen, dort wurde ihr aber ihr mitgeteilt, dass es bereits eine widerrechtliche Abhebung von ihrem Konto gab. Daraufhin erschien sie am Montag bei der Polizei und erstattete eine Anzeige.

Da der Einkaufsmarkt erfahrungsgemäß am Samstagnachmittag gut besucht ist, hofft die Polizei auf Hinweise. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

Melanie aus dem Bruch, Polizeisprecherin, sagt: „Machen Sie es Taschendieben so schwer wie möglich.“ Quelle: Michael Lieb

Die Polizei rät dringend Handtaschen oder Beutel beim Einkaufen nicht sorglos in den Einkaufswagen zu stellen und unbeaufsichtigt zu lassen. „Machen Sie es Taschendieben so schwer wie möglich. Die Taschen sollten dicht am Körper getragen werden, so dass die Öffnungen in Richtung des Körpers zeigen“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Von der Redaktion