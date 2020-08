Fallersleben

Der zweite Teil der Open-Air-Konzertreihe „Sommer vor der Schlosstreppe“ am Hoffmann-von-Fallersleben-Museum widmete sich ganz dem Namensgeber. Museumspädagogin Nicole Trnka freute sich, dass dieses Mal zwei junge Akteure auftraten: Tom Hartmann, der ein Freiwilliges Soziales Jahr im Museum absolvierte, führte die 30 Besucher und einige Zaungäste bei einer „imaginären Führung“ erzählerisch durch die Räume des Hoffmann-Museums, während Singersongwriterin Maren Schäfer eigene und gecoverte Songs über die Liebe, Identitätssuche und das Reisen vortrug. Wie passend, meinte Trnka, schließlich sei Hoffmann im Grunde ein Singersongwriter des 19. Jahrhunderts gewesen.

Bildergalerie vom Open-Air-Konzert vor dem Museum:

Zur Galerie Ein Streifzug durch Deutschlands Geschichte und Songs über Identitätssuche, Liebe und das Reisen – die zweite Veranstaltung der Reihe „Sommer vor der Schlosstreppe“ am Hoffmann-von-Fallersleben-Museum stand ganz in der Tradition des Namensgebers.

Geschichtlichen Exkurs zu Hoffmann-von-Fallersleben in ein musikalisches Gewand verpackt

Hartmann verstand es, das Leben und Wirken Hoffmanns in die heutige Zeit zu übertragen, was Schäfer mit ihren gefühlvollen Songs unterstrich. Die Geschichtsstudentin hatte bereits vor einem Jahr im Hoffmann-Museum bei einem Poetry-Slam auf der Bühne gestanden und später dort ein Praktikum absolviert. „Ich hoffe, sie haben Freude an meiner jugendlichen Perspektive auf Hoffmann“, sagte Schäfer und spielte als Auftakt „All that is wrong“, einen Song über den Wunsch, sich selbst zu finden.

Hartmann schlug die Brücke zum Deutschland im Jahr der Geburt Hoffmanns im 1798, geprägt von der französischen Revolution. Der Dichter wuchs in einem Gasthaus auf. „Das war die Whatsapp-Gruppe der damaligen Zeit“, sagt Hartmann. Man traf sich, tauschte sich aus über Politik – und einmal in der Woche habe der junge Hoffmann dort aus der Zeitung vorgelesen, quasi als „kleiner Tagesschausprecher“ von Fallersleben. Zur Zeit der Befreiungskriege, als sich die Mächte in Europa gegen Napoleon Bonaparte einten, seien auch die Bewohner der vielen Kleinstaaten auf der Suche nach einer deutschen Identität gewesen. „Das hat auch Hoffmann, den Dichter der Nationalhymne, geprägt“, erklärt Hartmann. Mit einem Song über eine missglückte Liebesbeziehung leitete Schäfer über zur zweiten Station der imaginären Museumsführung, über Hoffmann, den Romantiker.

Video von der Aktion der Konzertreihe:

Auf die Idee, mit der Veranstaltungsreihe Künstler in der Corona-Krise zu unterstützen, kam Museumspädagogin Trnka im Gespräch mit Andrea Haupt vom Figurentheater Compagnie. Hoffmann selbst habe in den 1840er-Jahren quasi ein Auftrittsverbot erhalten – die preußische Regierung verbot seine Gedichtsammlung „Unpolitische Lieder“, in denen Hoffmann die gesellschaftlichen und politischen Zustände im Land kritisierte. „Aber er erfuhr viel Unterstützung durch Freunde, die ihm Auftrittsmöglichkeiten verschafften“, erklärte Trnka. So wolle man auch heute in Zeiten von Corona Künstler aus der Region eine Bühne geben.

Das Museum will mit der Konzertreihe unterhalten und gleichzeitig Künstler der Region unterstützen

Den Auftakt zur Open-Air-Reihe machte am Donnerstag Allround-Musiker Géza Gál mit einer musikalischen Weltreise. „Es war eine sehr gute Stimmung“, blickt Trnka zurück. Ziel sei zum einen, die Künstler zu unterstützen, aber auch Menschen zu unterhalten und ihnen ein Lächeln zu schenken. Passenderweise stimmte Schäfer als letztes Lied Happy von Pharrell Williams an. Am Donnerstag, 3. September, geht der Sommer vor der Schlosstreppe in die nächste Runde. Dann spielt Claudio Calandra italienische Hits.

Von Christian Opel