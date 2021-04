So werden Wolfsburger Äcker zu Blühflächen  für Insekten

Hehlingen/Ehmen

Ein großes Blühen und Summen steht bevor: Auch in diesem Jahr wollen Landvolk-Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg, Naturschutzbund (NABU) gemeinsam mit Wolfsburger Landwirten am Kerksiek und in Hehlingen wieder die Felder blühen lassen. Das Gemeinschaftsprojekt lief bereits im vergangenen Jahr mit großem Erfolg.

Schon 2020 konnten die Insekten sich über ein reichhaltiges Pflanzenbuffet freuen, weil Landwirte, Unternehmen, Umweltverbände und Bürger sich zusammengetan und eine Blühwiese angelegt hatten. „Dinge lassen sich durch ein wertschätzendes Miteinander positiv verändern“, sind die Organisatoren überzeugt.

Blühflächen für Insekten auf rund 20 000 Quadratmetern angelegt

Auf rund 20 000 Quadratmetern wurden im vergangenem Jahr Blühflächen für Insekten angelegt, davon knapp 6000 Quadratmeter durch die Unterstützung in Form von Blühpatenschaften. „In diesem Jahr wollen wir wieder mindestens genauso viel Blühfläche schaffen“, so Landwirt Michael Germer, der eine Ackerfläche bei Hehlingen für das Projekt zur Verfügung stellt.

Klaus-Dieter Böse (Landvolk) und Landwirt Michael Germer (rechts) freuen sich auf die diesjährigen Blühflächen für Insekten. Quelle: Roland Hermstein

Auch Heinrich Otte ist wieder mit dabei. Er will wie im vergangenen Jahr auf einer Ackerfläche im Kerksiek eine Blühfläche anlegen. „Wir Landwirte sind interessiert daran, unseren Beitrag für den Insekten- und Naturschutz zu leisten. Schließlich arbeiten wir mit der Natur und leben davon“, unterstreicht er.

Die Blumen werden bis Anfang Mai ausgesät. Pflanzenschutzmittel und Dünger wollen sie nicht einsetzen, betonen die Landwirte. Auch über den Winter bleiben die Flächen stehen. Sie dienen dann als Nahrungsquelle und Schutz für zahlreiche Tierarten.

Damit das Projekt in diesem Jahr wieder erfolgreich läuft, sind die Initiatoren auf die Unterstützung durch Bürger und ortsansässige Unternehmen angewiesen: Jeder kann einen Beitrag zum Insektenschutz leisten – jeder kann Blühpate werden und so die Aktion finanziell unterstützen.

Weitere Informationen zum Blühprojekt im Internet unter www.landvolk-gifhorn.de.

