Bärenzappeln: So treibt die Jugend den Winter aus

Ehmen

Da schien die Ehmener Jugend ganze Arbeit geleistet zu haben. Schon als sie am Samstagvormittag auszog, um mit dem Bärenzappeln den Winter zu vertreiben, gab es bei strahlend blauem Himmel bestes Wetter für einen Zug durch das Unterdorf.

Der Bär ist in diesem Jahr eine Bärin

Voran ging wie immer der Bär, der in diesem Jahr eine Bärbel war. „Es ist schon der zweite weibliche Bär“, betonte der Vorsitzende der Jugend Marcel Wesche, der mit seiner selbstgebauten Teufelsgeige ordentlich Krach machte. Der bunt bemalte Spazierstock mit Astenden, der Menge Schellen und einem Tierschädel auf der Spitze war genauso ein Hingucker wie der in Stroh gepackte Bär.

Zur Galerie Im Strohkostüm den Winter vertreiben: Beim Bärenzappeln bittet die Ehmener Jugend die Dorfbewohner zu einem Tanz mit einem Bären.

Der wurde an der Kette durch das Dorf geführt. Schon seit vielen Jahren wird diese Tradition in Ehmen gepflegt. Vor 32 Jahren übernahm die Ehmener Jugend mit der Gründung des gleichnamigen Vereins diese Tradition. Wer in das Bärenkostüm gestopft wird, entscheidet das Los.

Zum Brauch gehört auch ein Tanz

Das Kostüm besteht aus gebundenem Stroh. Es wurde am Abend vorher schon so weit es geht vorbereitet. Trotzdem traf man sich am Samstag schon um 8 Uhr, damit die Bärin rechtzeitig fertig wurde. Die konnte sich dann erstaunlich gut in dem Kostüm bewegen. Schließlich musste der Bär in der Lage sein zu tanzen.

Denn die Jugend zog nicht nur durch das Dorf, sondern klingelte auch bei vielen Leuten, um sie zu einem Tänzchen herauszubitten, so verlangte es der Brauch. „Wir wissen schon, wo wir klingeln können“, erklärte Marcel Wesche.

Die Ehmener haben sich schon drauf eingestellt

So wurde auch bei Hans-Jürgen Sgorsaly Halt gemacht. Der Ehmener war gut vorbereitet und hatte für die Gäste auch eine Flasche Kräuterschnaps als Geschenk. „Ich hatte das in der Zeitung gelesen und wusste von daher, dass ich Besuch bekommen werde“, erzählte er.

Das Tanzen mit dem Bären überließ er seiner Frau Edeltraut, obwohl in diesem Jahr auch die Herren zum Tanz aufgefordert werden konnten. Denn der Bär war schließlich eine Bärbel. Die musste bis zum frühen Abend aushalten, wurde aber gut versorgt. Da sie die Arme nicht anwinkeln konnte, bekam sie gelegentlich von freundlichen Helfern einen Kurzen direkt an den Mund geführt.

Von Robert Stockamp