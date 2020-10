So startete die Jahresausstellung bei Bildhauer Rainer Scheer

Hattorf

Die Jahresausstellung des Wolfsburger Bildhauers Rainer Scheer bietet wieder die Möglichkeit, einen Blick in die Ateliers zu werfen, seine Werkzeuge aber auch Techniken kennen zu lernen. Scheer zieht eine eher normale, fast schon nüchterne Bilanz dieses Schaffensjahres, denn er findet, dass er einfach Glück hatte: Er konnte seinen Beruf ohne große Corona-Auflagen oder Ausfälle einfach weiter ausüben. Neben den abstrakten und abstrakt-figürlichen Exponaten in der Dauerausstellung kann er deswegen auch einige Auftragsarbeiten in seiner Jahresausstellung präsentieren.

„Zur Eröffnung habe ich das Wetter-Paket heiter bis wolkig mit Abendsonne gebucht.“

Scheers Wetter-Wunsch ging in Erfüllung: Der herbstliche Sonnenschein lockte am Samstag zahlreiche Besucher auf das idyllische Gelände, das im starken Kontrast steht zu den Industriehallen im Heinenkamp II. Und die Sonnenuhr aus rötlichem Wesersandstein mit Blattgold funktionierte somit auch einwandfrei. Folgt man den hellen Steinwegen um die kubischen Ateliers, die Scheer in diesem Jahr auch fertig gestaltet hat, betten sich der Torso III aus Marmor oder der Amorph II aus Jura Kalkstein ganz wunderbar in die natürlich-wilde Landschaft ein.

Die Gebäudefassaden sind aus unterschiedlichen Materialien, so dass sich jeder Besucher der unterschiedlichen Wirkung einer Skulptur bewusst werden kann. „Mich fasziniert, was Rainer Scheer aus Steinen macht und manchmal muss ich sie dann einfach erst mal anfassen.“, sagte eine Besucherin aus Velpke, die mit ihrem Mann schon einige Kunstwerke zu Hause hat, aber ihre Sammlung jederzeit gerne erweitern möchte.

Neue Ideen, Themen und Herausforderungen bringen immer neue Inspirationen

Auf der kleinen Piazza inmitten der Gebäude verweilten die Gäste gerne bei einem Kaffee. Auch kreative Fachgespräche ergaben sich. So schlug zum Beispiel Kornelia Andreß aus Wolfsburg Scheer vor, doch mal buntes Glas in die Steinskulpturen einzuarbeiten, da sie selbst Tiffany Glasarbeiten mache und sehr begeistert sei von diesem Material.

Mit seinem offenen Ohr und neugierigem Blick für Ideen ist Scheer bisher immer gut gefahren. Als er Anfang des Jahres anfing, einen Thüster Kalkstein zu bearbeiten und die obere Partie für ihn wirkte, wie ein wilder Hahnenkamm, aber auch irgendwie ein bisschen wie die wilde Frisur des Gitarristen Jimi Hendrix, nahm seine Serie kurioser Hühner Gestalt an, die sich in diesem Jahr zu einem Renner entwickelt hat. Er nannte sie Jimi Hähndrix und ließ auch das legendäre Stirnband erscheinen.

Tauschen kreative Ideen aus: Rainer Scheer und Kornelia Andreß. Quelle: Stefanie Brakel

In Gesellschaft von Hennedore und Huun al Harud fühlen sich die Tierchen zwar sehr wohl bei ihm, suchen aber noch neue Besitzer. „Ich habe noch ungefähr 30 lustige Namen für Hühner-Skulpturen auf der Liste, aber es muss auch mal Schluss sein damit. Ich will ja nicht als der Hühner-Macher in die Geschichte eingehe,“ lachte Scheer. Seine Skulpturen kosten übrigens je nach Bearbeitungsaufwand und Material zwischen 350 und mehreren Tausend Euro.

Infos zur Ausstellung Die Jahresausstellung „Kuriose Hühner und elegante Figuren“ ist noch bis zum 9. Oktober jeweils von 14 bis 18 Uhr mit Terminanmeldung zu besichtigen. Ort: Lehmkuhlenfeld 29, 38444 Wolfsburg (Hattorf, im Industriegebiet Heinenkamp II)Website zur Ausstellung: https://www.kunstwerk-online.de/ausstellung Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich ein Termin-Ticket zu buchen.

Für das nächste Jahr hat Scheer schon viele Ideen, aber genau planen kann er nicht, da er Auftragsarbeiten immer bevorzugt bearbeitet. Wer gerne mal eine Pause vom Alltag genießen möchte, kann noch bis zum 9. Oktober auf dem Atelier-Gelände verweilen. Aufträge für Weihnachten nimmt Scheer übrigens auch noch an.

Von Stefanie M. Brakel