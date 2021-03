So bremst lahmes Internet die Unternehmen in Ehmen und Mörse aus

Mörse/Ehmen

Langsames Internet ist ein Standortnachteil für Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung. Zu diesem Ergebnis kam am Dienstagabend eine kleine Online-Gesprächsrunde, zu der die FDP-Ratsfraktion Unternehmer und Anwohner aus den Ortsteilen Mörse und Ehmen eingeladen hatte.

„Seit mehreren Jahren warten wir auf besseres Internet“, sagte Rüdiger Steib vom gleichnamigen Holzfachhandel und Bauunternehmen in Ehmen. Das führe zu Nachteilen in der täglichen Arbeit. Während früher Dokumente noch per Post ausgetauscht wurden, laufe heute fast alles über das Internet. Preislisten zum Beispiel seien nur noch online abrufbar. So behindere eine langsame Datenbahn die tägliche Arbeit. „Das kostet uns am Ende richtig Geld“, betonte Steib.

Unternehmen Keeen: „Bei großen Datenmengen wird es problematisch“

Gleich in der Nachbarschaft hat auch das Digitalunternehmen Keeen mit langsamen Leitungen zu kämpfen. „Wir hangeln uns mit mehreren Leitungen verschiedener Anbieter durch“, erklärte Inhaber und Geschäftsführer Ralf Schindler. Bei großen Datenmengen werde es problematisch.

Indes geht der Glasfaserausbau der Wobcom zurzeit nicht weiter, was die digital Abgehängten zum Beispiel in die Nachbarortsteile Hattorf und Heiligendorf blicken lässt. Dort hat sich inzwischen ein privates Unternehmen gefunden, dass für eine schnelle Internetanbindung sorgen wird.

Marco Meiners: „Die Resonanz war überwältigend“

Die Deutsche Glasfaser hatte in Flechtorf Leitungen verlegt und war daher auf FDP-Ortsbürgermeister Marco Meiners zugegangen. Nachdem Verhandlungen über ein Joint Venture mit den Stadtwerken nicht zu einer Lösung führten, wurde den Bürgern in den Ortsteilen angeboten, direkt bei der Deutschen Glasfaser einen Vertrag abzuschließen.

Deutsche Glasfaser baut als privater Investor auch in Wolfsburg Glasfaser aus. Quelle: Martin Wissen

„Die Resonanz war überwältigend“, sagte Meiners. Schon vor dem Zieldatum 27. Februar hatten mehr als die erforderlichen 40 Prozent der Anwohner in der Nachfragebündelung einen Vertrag unterschrieben. „Ich habe unter anderem mit über 80-Jährigen telefoniert. Die sagten, dass sie zwar selbst das nicht brauchen, aber der Anschluss doch für die nächste Generation, die in dem Haus wohnen wird, wichtig ist“, erzählte er. Somit unterschrieben auch diese Anwohner den Vertrag.

Auch privatwirtschaftliche Initiativen haben nicht weitergeholfen. „Wir haben als Unternehmen sogar angeboten, den Ausbau vorzufinanzieren“, erklärte der Ehmer Tobias Erichsen von der Firma TE-Systems. Das habe aber wohl nicht in die Strukturen der Stadtwerke-Tochter Wobcom gepasst.

Dabei sei nicht nur der Standort des Unternehmens, das in diesem Fall im Vorsfelder Vogelsang ansässig ist, zu betrachten. „Unsere Mitarbeiter sind derzeit hauptsächlich im Homeoffice“, betonte Erichsen. Bei schlechter Internetverbindung sei es schwer, mit Kunden per Online-Meeting zu kommunizieren oder sich auf dem Server der Firma zum Arbeiten einzuloggen.

„Das zeigt doch wieder einmal, dass schnelles Internet als ein Grundrecht anerkannt werden sollte“, resümierte Kristin Krumm, Fraktionsvorsitzende der FDP im Rat der Stadt Wolfsburg.

Von Robert Stockamp