So begrüßten die Fallerslebener das neue Jahr

Fallersleben

„Es ist wirklich schön, dass so viele Menschen trotz des Regens heute hier in den Schlosshof gefunden haben“, freute sich Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. Auch die Siebenbürger Blaskapelle, die seit gut 20 Jahren beim traditionellen Neujahrstreff spielen, machten sich nichts aus dem Wetter und verbreiteten mit ihren Stücken bei allen Anwesenden eine wohlige Stimmung.

Mit dem Spiel der Glocken beginnt die Neujahrsansprache

„Wir spielen auch dieses Jahr wieder bei vielen lokalen Veranstaltungen, der Start dazu ist seit Jahren der Neujahrstreff“, sagte der Leiter der Kapelle Günther Bodendorfer (66). Auch die Feuerwehr Fallersleben kam zu dem bunten Treiben auf dem Schlosshof, um der Veranstaltung beizuwohnen. Nach dem ersten Stück der Blaskapelle erklangen die Glocken der Michaeliskirche, zu denen Bärbel Weist ihre Neujahrsansprache begann.

„Jedes Jahr ist anders, auch wenn die Wochentage und Monate stets die gleichen Namen haben. Es liegen wieder viele Herausforderungen vor uns, denen wir zusammen positiv entgegen treten wollen.“ Sie gab einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr und lenkte dann den Blick auf das Neue.

„Wir sind zu Uhren-Menschen geworden“

Außerdem ermutigte sie die Menschen sich mehr Zeit füreinander zu nehmen. „Wir sind von den Ur-Menschen zu wahren Uhren-Menschen geworden, die andauernd auf ihr Smartphone schauen um die Zeit im Blick zu haben. Dahingehend sollte sich jeder einmal überlegen, wofür er sich in diesem Jahr mehr Zeit nehmen möchte“, gab Bärbel Weist den Zuhörern einen Denkansatz mit auf den Weg.

Die Menschen reichen sich die Hand

Nach der Rede kamen die Sternsinger Kinder der St. Marienkirche um ihre Lieder vorzutragen und für die Schulbildung von Flüchtlingskindern im Libanon zu sammeln. Im Anschluss schlug die Ortsbürgermeisterin den Anwesenden vor, sich gegenseitig die Hände zu reichen und sich ein frohes neues Jahr zu wünschen.

Sie selbst ließ sogleich Taten folgen, ging in die Menge, reichte jedem die Hand und sorgte so für eine tolle Atmosphäre im schön ausgeleuchteten Schlosshof. Bei Blasmusik und netten Gesprächen klang der Neujahrstreff in diesem Jahr aus.

Von Tobias Broska