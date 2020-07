Sitzung mit Hindernissen: Ortsrat tagte auf Sportplatz in Heiligendorf

Hattorf/Heiligendorf

Ein Novum in der Geschichte des Ortsrates Hattorf-Heiligendorf: Weil man unbedingt vor Ort tagen wollte, hier aber keine Räumlichkeiten den nötigen Sicherheitsabstand boten, traf sich der Ortsrat zur öffentlichen Sitzung unter freiem Himmel auf dem Sportplatz. Keine gute Idee. In Steinwurfweite donnerten Lastwagen in schier ununterbrochener Folge vorbei, auf der anderen Seite spielten Jungen lautstark Fußball. Ortsratsmitglieder und Zuhörer hatten größte Mühe, den Ausführungen der Redner zu folgen.

Gut, dass eine Fülle von Informationen schriftlich vorlagen. So die Anfrage der PUG-Fraktion, ob die Ampelschaltungen im Steinweg Heiligendorf und im Kreuzungsbereich Krugstraße/L 294 in Hattorf so geregelt werden könnten, dass sie nur bei Bedarf für Fußgänger Grün zeigen. Die Sicherheit von Schulkindern beispielsweise wäre weiterhin gewährleistet, erklärte Fraktionssprecher Detlef Barth. Eine Antwort der Verwaltung gab es auf den interfraktionellen Antrag, die defekte Beschallungsanlage in der Mehrzweckhalle Heiligendorf auszutauschen. Eine Neuanschaffung sei unverhältnismäßig teuer, hieß es. Allerdings werde man das Thema erneut aufgreifen, wenn die Zukunft der Halle insgesamt betrachtet werde.

TSV-Vorsitzender kritisiert Streichung von Schwimmübungszeiten

Ebenfalls zum Thema Halle hatte sich zuvor in der Einwohnerfragestunde der Vorsitzende des TSV Heiligendorf, Kurt Gerloff, zu Wort gemeldet. Er kritisierte die Streichung von Schwimmübungszeiten. Zumindest hätte man erwarten können, so Gerloff, dass der Verein über geplante Veränderungen informiert würde. Ortsbürgermeister Marco Meiners ( FDP) bedauerte, dass mittlerweile auch die Ortsräte nicht mehr in Planungen für die Verteilung von Hallenstunden eingebunden werde.

Kritisiert wurde ebenfalls in der Einwohnerfragestunde die Neugestaltung des Spielplatzes hinter der Kita Hattorf. Die neue Rutsche sei offenbar gefährlich, hieß es. Und keine Ruhe will einkehren am Hattorfer Buchenberg, seit einigen Monaten deklariert als unechte Einbahnstraße. Viele Autofahrer – offensichtlich überwiegend Pendler – missachteten die vorgeschriebene Verkehrsführung nebst Beschilderung. Anlieger hätten allerdings positiv festgestellt, das die „Reitbahn“ nicht mehr so oft als Schleichweg missbraucht werde.

