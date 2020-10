Fallersleben/Sülfeld

Abstand halten ist das A und O in Corona-Zeiten. Das gilt für alle Lebensbereiche. Für Chöre ist das nicht einfach einzuhalten. Das Problem sind oft die Probenräume: Sie sind zu klein – und damit das Ansteckungsrisiko zu groß. Einige Gruppen haben deshalb den Probenbetrieb eingestellt, andere lassen sich nicht unterkriegen – und haben Alternativen gefunden.

Der Frauenchor Hoffmann-von-Fallersleben war sehr kreativ. Als der Lockdown Mitte März kam, um die Corona-Infektionen einzudämmen, war Schluss mit dem gemeinsamen Singen. Keine Proben, keine Auftritte. Nichts. Als die Einschränkungen gelockert wurden, traf sich der Chor wieder: Die Proben fanden im Sommer draußen vorm Fallersleber Schloss statt.

„Wir haben Abstand gehalten, jede Sängerin brachte ihren eigenen Stuhl mit, der mit 1,50 Meter Abstand auf vorher gekennzeichneter Stelle stehen musste“, erklärt Vorsitzende Doris Krieghoff. Doch mittlerweile ist der Sommer vorbei, es ist kühler und früher dunkel. Deshalb musste eine andere Lösung her.

Das Problem dabei: Der Probenraum beim DRK Fallersleben ist für die 26 Sängerinnen zu klein, den vorgeschriebenen Abstand von 1,50 Meter können sie dort nicht einhalten. „Deshalb kommen immer nur maximal zehn Sängerinnen, wir wechseln uns jede Woche ab“, erklärt Doris Krieghoff.

Hände desinfizieren, Maske tragen bis der Platz erreicht ist, Raum alle 20 Minuten lüften – das alles funktioniert. Trotzdem: „Schön wäre es, wenn wir uns alle mal wieder zusammen treffen könnten, und wenn es nur einmal im Monat ist“, sagt die Vorsitzende. Denn es gehe nicht nur darum, gemeinsam zu singen, sondern auch mal wieder miteinander zu reden. Doch einen 200-Quadratmeter-Raum in der näheren Umgebung von Fallersleben zu finden, sei schwierig. Außerdem sollte die Miete nicht zu hoch sein.

Menschen treffen, natürlich mit Abstand, das sei auch in Corona-Zeiten wichtig. Deshalb probt der Männergesangverein (MGV) Sülfeld seit den Corona-Lockerungen im Frühsommer wieder. Zuerst draußen, seit Anfang September in der alten Sporthalle am Ehmer Wasserturm. „Dort haben wir genügend Platz, um den nötigen Abstand einzuhalten“, sagt Vorsitzender Peter Duschnig. Es ist sogar so viel Platz, dass alle Sänger kommen können. Die Regeln sind klar: Hände desinfizieren, Noten werden nicht ausgegeben, jeder bringt seine eigenen mit.

Der MGV Sülfeld singt am Volkstrauertag – aber nur draußen auf dem Friedhof

Konzerte sind bei Wolfsburger Chören wegen Corona nicht geplant. Auch nicht die traditionellen Auftritte in der Adventszeit, was Sänger, aber auch Zuhörer bedauern. Der Frauenchor Hoffmann-von-Fallersleben lädt seit 25 Jahren zum gemeinsamen Singen in den Schlosskeller ein – das wird diesmal nichts. Der MGV Sülfeld singt am Volkstrauertag, „aber nicht wie sonst üblich in der Kirche und auf dem Friedhof, sondern nur draußen auf dem Friedhof“, erklärt Peter Duschnig. Er und die anderen Sänger würden gern wieder auftreten, aber wegen Corona geht das nicht: „Die Gesundheit geht vor.“

Von Sylvia Telge